Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό 7,5 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τις ακτές του νότιου Μεξικού, σείοντας κτίρια στην Πόλη του Μεξικού, εκατοντάδες μίλια μακριά, με τους κατοίκους της πρωτεύουσας να βγαίνουν στους δρόμους. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.

Η Αμερικανική Εθνική Ωκεανική και Ατμοσφαιρική Διοίκηση εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά ήρε αργότερα τον συναγερμό.

Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS μέτρησε το σεισμό σε μέγεθος 7,4. Επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν η πολιτεία Οαχάκα. Η Εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία του Μεξικού ανέφερε το μέγεθος του σεισμού σε 7,5 στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε χερσαία περιοχή και εντοπίζεται 43 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χαλάπα στο Μεξικό. Το επίκεντρό του ήταν η νότια πολιτεία της Οαχάκα, σύμφωνα με το μεξικανικό ινστιτούτο. Ήταν πολύ ρηχός, μόλις 26 χλμ. κάτω από την επιφάνεια της γης, κάτι που ενίσχυσε τη δόνηση.

Κτίρια σείστηκαν στην κεντρική Πόλη του Μεξικού από τον σεισμό, με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν από τα σπίτια τους τρέχοντας στους δρόμους, αφού οι συναγερμοί της πόλης ειδοποίησαν τους κατοίκους, λίγα λεπτά πριν από τη σεισμική δόνηση.

Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) μετά τον σεισμό εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο Αλμπέρτο Ιμπάνες, ένας φωτογράφος στην πόλη Οαχάκα, δήλωσε στο Reuters ότι ο σεισμός δημιούργησε ρωγμές σε έναν εσωτερικό τοίχο στο διαμέρισμά του και έριξε βιβλία και βάζα από τα ράφια. «Όλοι βγήκαν στους δρόμους, ήταν πραγματικά ισχυρός», είπε ο Ιμπάνες.

A seven-story building sways back & forth during the 7.4 magnitude #earthquake centered in #Oaxaca , Mexico this morning: https://t.co/uZkKwNosNj pic.twitter.com/GtP1O5sgLI

Οι σεισμοί μεγέθους άνω των 7 βαθμών θεωρούνται ισχυροί και μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες, βαριές ζημιές. Ένας σεισμός μεγέθους 7,1 που έπληξε το κεντρικό Μεξικό το 2017 σκότωσε 355 ανθρώπους στην πρωτεύουσα και τις γύρω πολιτείες.

Update : Minor damage reported in the Historic Center of #Oaxaca after the 7.4 earthquake in southern #Mexico , No reports of any major damage so far..pic.twitter.com/M11U7vTOzP