Κόσμος

Τουρκία: 16χρονος άνοιξε πυρ σε αστυνομικό τμήμα και σκότωσε δυο αστυνομικούς

«Καταδικάζω αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκιορέν στην Μπαλτσόβα»
Η στιγμή σύλληψης του δράστη της επίθεσης στην Τουρκία
Η στιγμή σύλληψης του δράστη της επίθεσης στην Τουρκία

Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ένας έφηβος άνοιξε πυρ σε αστυνομικό τμήμα της Σμύρνης στην Τουρκία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Σύμφωνα με τον Γερλίκαγια, ο ένας από τους δύο τραυματίες αστυνομικούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης της επίθεσης κατά του αστυνομικού τμήματος της Σμύρνης, ένας 16χρονος, έχει συλληφθεί.

Εικόνες που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα.

Εξάλλου βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και το οποίο αναμεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει έναν νεαρό άνδρα να κρατά μια κυνηγετική καραμπίνα και να απομακρύνεται βιαστικά από το σημείο της επίθεσης.

 

«Καταδικάζω αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκιορέν στην Μπαλτσόβα», έγραψε στο Χ ο Τζεμίλ Τουγκάι δήμαρχος της Σμύρνης.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η κατάρα της Γαλλίας και η πολιτική αυτοκτονία του Φρανσουά Μπαϊρού που απειλεί να συμπαρασύρει και τον Μακρόν
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ένα βήμα πριν χάσει μια κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης σήμερα (08.09.2025) στην Εθνοσυνέλευση - Νέα πολιτική αναταραχή στη Γαλλία - Ο Μακρόν καλείται να βρει πέμπτο πρωθυπουργό σε λιγότερο από δύο χρόνια
Φρανσουά Μπαϊρού και Εμανουέλ Μακρόν
Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα το στερνό αντίο στον μεγάλο σχεδιαστή μόδας – Θα ταφεί στο χωριό του δίπλα στην οικογένειά του
Το Μιλάνο θα τιμήσει ξανά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στις 28 Σεπτεμβρίου, με μια επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera που θα είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια του οίκου Αρμάνι
Τζόρτζιο Αρμάνι
Φρικιαστικό βίντεο από δολοφονία Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα: Την σκοτώνει με σουγιά μέσα σε τρένο και φεύγει περπατώντας
Γνωστός στις αρχές ο 35χρονος δράστης - Συνελήφθη λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία της κοπέλας που μετανάστευσε στις ΗΠΑ για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία
Τρένο
17
Newsit logo
Newsit logo