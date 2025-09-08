Τουρκία: 16χρονος άνοιξε πυρ σε αστυνομικό τμήμα και σκότωσε δυο αστυνομικούς

Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ένας έφηβος άνοιξε πυρ σε αστυνομικό τμήμα της Σμύρνης στην Τουρκία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Σύμφωνα με τον Γερλίκαγια, ο ένας από τους δύο τραυματίες αστυνομικούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης της επίθεσης κατά του αστυνομικού τμήματος της Σμύρνης, ένας 16χρονος, έχει συλληφθεί.

Εικόνες που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα.

Εξάλλου βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και το οποίο αναμεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει έναν νεαρό άνδρα να κρατά μια κυνηγετική καραμπίνα και να απομακρύνεται βιαστικά από το σημείο της επίθεσης.

«Καταδικάζω αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκιορέν στην Μπαλτσόβα», έγραψε στο Χ ο Τζεμίλ Τουγκάι δήμαρχος της Σμύρνης.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.