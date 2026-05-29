Το Ιράν ετοιμάζει την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου

Προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, άρχισαν οι αρχές του θεοκρατικού καθεστώτος. Αυτό μετέδωσε αργά χθες (29.05.20267) το βράδυ η κρατική τηλεόραση της χώρας, σημειώνοντας ότι δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία.

Η κηδεία του δολοφονημένου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις αρχές Μαρτίου, όμως αναβλήθηκε επ’ αόριστον.

«Συγκροτήθηκε ένα ειδικό γενικό επιτελείου για να προετοιμάσει την τελετή» και έχουν κινητοποιηθεί διάφοροι οργανισμοί, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Irib, επικαλούμενο τον Μοχσέν Μαχμουντί, διευθυντή του Ισλαμικού Συμβουλίου Συντονισμού της Τεχεράνης, που έχει αναλάβει την οργάνωση της κηδείας.

Αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία, ο Μαχμουντί έκανε λόγο για μία «μεγαλειώδη (τελετή), παρουσία μεγάλου κοινού».

Ο Αλί Χαμενεΐ, 86 ετών, ήταν επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί περισσότερα από 36 χρόνια. Ο γιος του, Μοτζτάμπα, που τον διαδέχτηκε στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε. Τραυματίστηκε από τους βομβαρδισμούς και μιλά μόνο με γραπτά μηνύματα.

Χιλιάδες Ιρανοί απότισαν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ τον Απρίλιο, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του, όπως επιτάσσει το έθιμο. Όμως η κηδεία του δεν έγινε ποτέ, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.