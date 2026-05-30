Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 47χρονος Έλληνας για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 47χρονος Έλληνας Ιωάννης Αϊδινίδης που συνελήφθη στη Βρετανία ο οποίος κατηγορείται ότι βοηθούσε υπηρεσία πληροφοριών ξένης χώρας, η οποία κατά τις βρετανικές αρχές φέρεται να σχετίζεται με το Ιράν.

Ο 47χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ο οποίος φέρεται να έχει γεννηθεί στην Τσάλκα της Γεωργίας και να έχει ζήσει στην Ξάνθη μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του, δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στο παρελθόν.

Ο Αϊδινίδης, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Γεωργία και διαμένει στο Μόναχο, παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ αντιμετωπίζοντας κατηγορίες βάσει της νομοθεσίας περί Εθνικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αρχές τον συνδέουν με παρακολούθηση δημοσιογράφου του Iran International, ενός περσόφωνου τηλεοπτικού σταθμού με έδρα το Λονδίνο που είναι επικριτικός απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με την εισαγγελία ο 47χρονος φέρεται να μετέβη δύο φορές στη Βρετανία, τον Απρίλιο και τον Μάιο, όπου φωτογράφιζε σπίτια, αυτοκίνητα και διάφορα που σχετίζονταν με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο.

Την ίδια ώρα οι αρχές θεωρούν ότι τοποθέτησε κρυφή συσκευή παρακολούθησης, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και τοποθετημένη σε δέντρο, με δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε άγνωστους παραλήπτες στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εργαστεί ως οικοδόμος, ενώ αργότερα μετανάστευσε στη Γερμανία και διέμενε στο Tutzing, κοντά στο Μόναχο.

Το Iran International, δημοσιογραφικός οργανισμός με έδρα τη Βρετανία και επικριτική στάση απέναντι στο καθεστώς της Τεχεράνης, φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο της παρακολούθησης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου, με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι δεν προκύπτει ένδειξη ευρύτερης απειλής για το κοινό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με οργανισμούς και εμπλεκόμενα πρόσωπα για την παροχή υποστήριξης και μέτρων ασφάλειας, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις βρετανικές αρχές.