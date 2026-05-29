ΗΠΑ: Του είπε ότι θέλει διαζύγιο και εκείνος γκρέμισε το σπίτι με εκσκαφέα

Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και καταστροφής σημειώθηκε στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όταν ένας 48χρονος άνδρας συνελήφθη επειδή φέρεται να κατεδάφισε μέρος του σπιτιού του με εκσκαφέα, λίγα λεπτά αφότου η σύζυγός του του ανακοίνωσε ότι ήθελε να χωρίσουν.

Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Μπάτλερ στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, ο Έρικ Πιερβσζα χρησιμοποίησε εκσκαφέα τύπου Kubota για να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο πίσω μέρος της κατοικίας, ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ακόμη η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η καταστροφή ήταν τόσο εκτεταμένη, ώστε έχουν προκύψει σοβαρές ανησυχίες για τη στατική επάρκεια και τη συνολική ασφάλεια του κτιρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/05/2026) σε προάστιο της Πενσιλβάνια, έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ του ζευγαριού. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η σύζυγος κατέθεσε ότι ο 48χρονος είχε επιστρέψει στο σπίτι μετά από ολονύχτια κατανάλωση αλκοόλ και ξεκίνησε λεκτική αντιπαράθεση μαζί της.

Όταν εκείνη του είπε ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει, φέρεται να της απάντησε: «Αν τελείωσε, θα γκρεμίσω το σπίτι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις αρχές, ανέβηκε στον εκσκαφέα και άρχισε να κατεδαφίζει τμήματα της κατοικίας.

Οι τηλεφωνητές του κέντρου άμεσης βοήθειας 911 ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της κλήσης μπορούσαν να ακούσουν φωνές και τον ήχο του βαρέος μηχανήματος.

Μετά την καταστροφή, ο 48χρονος φέρεται να μπήκε ξανά στο σπίτι, να πήρε μία αθλητική τσάντα και να αποχώρησε προς την περιοχή Fawn Township, όπου και εντοπίστηκε αργότερα από τις αρχές.

Εναέρια πλάνα από drone κατέγραψαν το μέγεθος των ζημιών, ενώ κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν σοκαρισμένοι από το περιστατικό. Ορισμένοι μάλιστα σχολίασαν με χιούμορ την ακραία αντίδραση του άνδρα, αδυνατώντας να πιστέψουν όσα συνέβησαν.

Ο Πιερβσζα αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση καταστροφών, έκθεση άλλων σε κίνδυνο μέσω επικίνδυνης συμπεριφοράς και διατάραξη δημόσιας τάξης. Παράλληλα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η σύζυγός του επρόκειτο να ζητήσει δικαστική προστασία μετά το περιστατικό.

Η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 9 Ιουνίου.