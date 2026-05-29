Στον «αέρα» οι αγορές πετρελαίου λόγω της κατάστασης στο Ορμούζ – Προειδοποιήσεις απο ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ταχύ ρυθμό λένε διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί
LPG gas and oil tanker ships anchored in the ocean, with a fast patrol boat in the foreground. Global energy transport, war energy crisis, and Strait of Hormuz blockade concept.
Διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για πιθανές ελλείψεις στο πετρέλαιο το προσεχές καλοκαίρι, σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αναφέρουν ότι τα παγκόσμια αποθέματα στο πετρέλαιο μειώνονται με ταχύ ρυθμό, εξαιτίας της σημαντικής κάμψης των ροών μεταφοράς από τα Στενά του Ορμούζ

Οι οργανισμοί επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη διαταραχή στη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο, από την οποία διέρχεται μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει αρχίσει να επηρεάζει την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Όπως τονίζεται, εάν η κατάσταση δεν ομαλοποιηθεί σύντομα, η συνεχιζόμενη μείωση των αποθεμάτων ενόψει της περιόδου αυξημένης ζήτησης του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο ενδέχεται να οδηγήσει σε πιέσεις στην παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει ευρύτερες οικονομικές συνέπειες, επηρεάζοντας το κόστος ενέργειας, τις μεταφορές και συνολικά τον πληθωρισμό, σε μια περίοδο που πολλές οικονομίες παραμένουν ευάλωτες σε εξωτερικά σοκ.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα, καθώς συνδέουν τις χώρες του Περσικού Κόλπου με τον Ινδικό Ωκεανό και χρησιμοποιούνται καθημερινά για τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Οι οργανισμοί υπογραμμίζουν ότι η απρόσκοπτη λειτουργία τους θεωρείται καθοριστική για τη σταθερότητα της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς.

