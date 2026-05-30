Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή»

Την έντονη ενόχλησή τους εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απόφαση του Εφετείου Πειραιά, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που έχει καταδικαστεί ως ηγετική φυσιογνωμία και βασικός καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Σε νέα γραπτή παρέμβασή του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει τη «βαθιά απογοήτευση» της Ουάσιγκτον για τη δικαστική εξέλιξη με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Υπογραμμίζει μάλιστα τη σταθερή θέση των ΗΠΑ απέναντι σε ζητήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και την απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματά της.

Η αμερικανική αντίδραση έρχεται σε συνέχεια σειράς παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα για την υπόθεση, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το οποίο η Ουάσιγκτον παρακολουθεί τις εξελίξεις. Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση προς την ελληνική πλευρά, επιδιώκοντας την ανατροπή της επίμαχης απόφασης και την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς η «17 Νοέμβρη» έχει συνδεθεί με μία από τις πλέον αιματηρές περιόδους εγχώριας τρομοκρατίας, με δεκάδες επιθέσεις και πολυάριθμα θύματα κατά τη διάρκεια της πολυετούς δράσης της.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον ηγέτη και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Σε διάστημα 27 ετών, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους: τον Ρίτσαρντ Γουέλτς, τον Λοχαγό Τζορτζ Τσάντες, τον Λοχαγό Γουίλιαμ Νόρντιν και τον Λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η ομάδα δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου του κουνιάδου του νυν πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 ισόβια κάθειρξη συν 25 χρόνια για την ενορχήστρωση αυτών των βάναυσων δολοφονιών. Δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη ούτε εξέφρασε μεταμέλεια. Σημειώνουμε ότι στις 25 Μαΐου, ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση για την ακύρωση της υπό όρους απελευθέρωσης, επειδή ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει την ελάχιστη απαιτούμενη ποινή. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτές τις προσπάθειες και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή.

Οι οικογένειες των Richard Welch, George Tsantes, William Nordeen και Ronald Stewart κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι αγαπημένοι τους έκαναν την υπέρτατη θυσία στην υπηρεσία του έθνους μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες».