Τουρκία, Αίγυπτος και Πακιστάν έπαιξαν ρόλο στη δήλωση του Τραμπ για Ιράν και Στενά του Ορμούζ, λέει το Axios

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την σημερινή (23.03.2026) δήλωση «βόμβα» του Ντόναλτ Τραμπ περί συνομιλιών με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την αναβολή στο τελεσίγραφο για βομβαρδισμό των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων εάν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ο Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφος του ισραηλινού Channel 12 και του δικτύου ενημέρωσης Axios, αποκάλυψε ότι κρίσιμο διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο Ιράν και στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για την εξέλιξη αυτή, έπαιξαν το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία.

«Η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Τουρκία εργάζονται απεγνωσμένα τα τελευταία 24ωρα για να κερδίσουν χρόνο πριν λήξει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ αργότερα σήμερα, αποκάλυψε ο Ισραηλινός δημοσιογράφος.

Turkey, Egypt, and Pakistan have been passing messages between the U.S. and Iran over the past two days in an effort to de-escalate, U.S. source says

Senior officials from the three countries held separate talks with White House envoy Steve Witkoff and Iranian Foreign… https://t.co/4ZEFMt1ruq — Barak Ravid (@BarakRavid) March 23, 2026

Χθες, οι υπουργοί Εξωτερικών των προαναφερθέντων χωρών συνομίλησαν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αλλά και, ξεχωριστά με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Μπαράκ Ραβίντ, συζήτησαν όχι μόνο τρόπους για να λυθεί το πρόβλημα αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και μια «χρυσή τομή» για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social πως έδωσε οδηγίες στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ να μην πληγεί καμία ενεργειακή υποδομή του Ιράν για τις επόμενες πέντε ημέρες.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ τόνισε για πρώτη φορά ότι τις τελευταίες δύο ημέρες ΗΠΑ και Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες για μια «πλήρη και συνολική διευθέτηση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή».

Έπειτα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.