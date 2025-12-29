Κόσμος

Τουρκία: Αιματηρή συμπλοκή αστυνομικών με τζιχανιστές στη Γιάλοβα – 9 νεκροί και 9 τραυματίες

Πολλά ήταν τα θύματα από την επιχείρηση που έκανε η αστυνομία στην Τουρκία κατά τζιχαντιστών τα ξημερώματα της Δευτέρας (29.12.2025).

Η επιχείρηση για την εξουδετέρωση των τζιχανιστών πραγματοποιήθηκε στη Γιάλοβα της Τουρκίας και εξελίχθηκε σε συμπλκοκή.  

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, «κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν ενώ έχασαν τη ζωή τους και έξι τρομοκράτες».

Πέρα από τη Γιάλοβα η αστυνομία έκανε επιχειρήσεις σε άλλα 108 σημεία σε συνολικά 15 περιφέρειες.

Την περασμένη εβδομάδα, η τουρκική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση 115 φερόμενα ως μέλη του ΙΚ, τα οποία κατ’ αυτή απεργάζονταν σχέδια για τη διάπραξη επιθέσεων εναντίον εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη χώρα.

Σύμφωνα με το γραφείο του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, οι φερόμενοι ως τζιχαντιστές σχεδίαζαν να στοχοποιήσουν ιδίως μη μουσουλμάνους.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, στην τζιχαντιστική οργάνωση είχε αποδοθεί από τις αρχές η ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων στην Τουρκία, ιδίως εναντίον του βασικού αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, τον Ιούνιο του 2016, και νυχτερινού κλαμπ –του Ρέινα– ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς του 2017, με 48 και 39 νεκρούς αντίστοιχα.

