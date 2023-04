Η Τουρκία απέκτησε το πρώτο της αεροπλανοφόρο, το TCG Anadolu και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβαλε και το όπλο αυτό στο προεκλογικό οπλοστάσιό του ενόψει των εκλογών, καθώς πανηγυρίζει για το νέο απόκτημα των ενόπλων δυνάμεων των γειτόνων μας και προσπαθεί να μαζέψει ψήφους και με αυτό.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μάλιστα μετέτρεψε σε σόου με ποδοσφαιρικό συνθήματα πρόσφατη προεκλογική του συγκέντρωση στην Τούζλα όταν ανακοίνωσε με στόμφο ότι είναι έτοιμο το πρώτο τουρκικό αεροπλανοφόρο.

Το TCG Anadolu βέβαια, δεν θυμίζει τα αεροπλανοφόρα γίγαντες που έχουν άλλες χώρες όπως π.χ. οι ΗΠΑ.

Είναι όμως, ένα σύγχρονο πολεμικό πλοίο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις και αποβάσεις.

• Total aircraft capacity – 30

• Able to carry vehicles, aircraft, and drones

• Weight: 27,400 tons – Speed: 21 knots



