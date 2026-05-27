Ο Ζελένσκι στέλνει κατεπείγον γράμμα στον Τραμπ: «Στείλε πυραύλους αλλιώς ο εναέριος χώρος μας είναι απροστάτευτος»

Στα κόκκινα φαίνεται ότι βρίσκεται η Ουκρανία, με τη Ρωσία, να είναι πιο απειλητική από ποτέ. Αυτό έκανε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητήσει άμεσα βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στο Κογκρέσο, στην οποία αναφέρεται στην κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας του, την ώρα που η Ρωσία απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Στην επιστολή του, που υπογράφηκε σήμερα Τετάρτη 27.05.2026, ο Ζελένσκι ζήτησε να «βοηθηθεί» η Ουκρανία ώστε να «αποκτήσει αυτό το ζωτικό μέσο προστασίας από τη ρωσική τρομοκρατία, τους πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα, προκειμένου να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.

Τα μόνα μέσα που διαθέτει η Ουκρανία για να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους είναι οι αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικοί πύραυλοι του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

The Ukrainian president has sent an emergency letter to the White House warning that Ukraine is facing a looming air defense catastrophe.



“When it comes to defending against ballistic missiles, we rely almost exclusively on the United… pic.twitter.com/TRvqDiJL2M — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026

«Όταν πρόκειται για άμυνα απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, βασιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στις ΗΠΑ», αναφέρει η επιστολή που, σύμφωνα με την Kyiv Independent, έχει περιέλθει στην κατοχή της.

Στο Κίεβο υπάρχει έντονη ανησυχία ότι τα περιορισμένα αποθέματα πυραύλων Patriot και άλλων δυτικών συστημάτων αεράμυνας ίσως δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Αν δεν υπάρξουν άμεσα νέες παραδόσεις εξοπλισμού, ο ουκρανικός εναέριος χώρος μπορεί να μείνει ουσιαστικά απροστάτευτος.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, το Κίεβο δέχθηκε τη μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή της ρωσικής εισβολής. Το Κρεμλίνο προειδοποιεί ανοιχτά ότι τα χτυπήματα θα ενταθούν ακόμη περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων και νέων επιθέσεων σε λεγόμενα «κέντρα λήψης αποφάσεων».