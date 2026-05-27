Κόσμος

Ο Ζελένσκι στέλνει κατεπείγον γράμμα στον Τραμπ: «Στείλε πυραύλους αλλιώς ο εναέριος χώρος μας είναι απροστάτευτος»

Ζητά οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν το Κίεβο με περισσότερους πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα, μετά τις ρωσικές επιθέσεις
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στα κόκκινα φαίνεται ότι βρίσκεται η Ουκρανία, με τη Ρωσία, να είναι πιο απειλητική από ποτέ. Αυτό έκανε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητήσει άμεσα βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στο Κογκρέσο, στην οποία αναφέρεται στην κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας του, την ώρα που η Ρωσία απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Στην επιστολή του, που υπογράφηκε σήμερα Τετάρτη 27.05.2026, ο Ζελένσκι ζήτησε να «βοηθηθεί» η Ουκρανία ώστε να «αποκτήσει αυτό το ζωτικό μέσο προστασίας από τη ρωσική τρομοκρατία, τους πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα, προκειμένου να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.

Τα μόνα μέσα που διαθέτει η Ουκρανία για να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους είναι οι αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικοί πύραυλοι του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

 

«Όταν πρόκειται για άμυνα απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, βασιζόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στις ΗΠΑ», αναφέρει η επιστολή που, σύμφωνα με την Kyiv Independent, έχει περιέλθει στην κατοχή της.

Στο Κίεβο υπάρχει έντονη ανησυχία ότι τα περιορισμένα αποθέματα πυραύλων Patriot και άλλων δυτικών συστημάτων αεράμυνας ίσως δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Αν δεν υπάρξουν άμεσα νέες παραδόσεις εξοπλισμού, ο ουκρανικός εναέριος χώρος μπορεί να μείνει ουσιαστικά απροστάτευτος.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, το Κίεβο δέχθηκε τη μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή της ρωσικής εισβολής. Το Κρεμλίνο προειδοποιεί ανοιχτά ότι τα χτυπήματα θα ενταθούν ακόμη περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων και νέων επιθέσεων σε λεγόμενα «κέντρα λήψης αποφάσεων».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
157
133
103
98
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι: Ο βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε στοιχεία για την κεταμίνη
Ο Κένεθ Ιουαμάσα φέρεται να ξεκίνησε την απόπειρα συγκάλυψης μόλις μία ώρα μετά τον θάνατο του 54χρονου Μάθιου Πέρι, στις 29 Οκτωβρίου του 2023, στο τζακούζι του σπιτιού του στην Καλιφόρνια
Μαθιου Πέρι
Newsit logo
Newsit logo