Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι: Ο βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε στοιχεία για την κεταμίνη

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023, καθώς πρώην βοηθός του, κατηγορείται ότι επιχείρησε να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση κεταμίνης από τον «Τσάντλερ» από τη θρυλική σειρά τα «Φιλαράκια» και μάλιστα μόλις πέθανε ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Κένεθ Ιουαμάσα φέρεται να ξεκίνησε την απόπειρα συγκάλυψης μόλις μία ώρα μετά τον θάνατο του 54χρονου Μάθιου Πέρι, στις 29 Οκτωβρίου του 2023, στο τζακούζι του σπιτιού του στην Καλιφόρνια.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ιουαμάσα κατέστρεψε τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονταν με τη χρήση ναρκωτικών. Μάλιστα φέρεται να ζήτησε και από άλλα άτομα να εξαφανίσουν αποδείξεις που συνέδεαν ένα δίκτυο προμήθειας ουσιών για προσωπική χρήση του ηθοποιού.

Ο ίδιος έχει ήδη δηλώσει ένοχος για συνωμοσία διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο, μετά από συμφωνία με τις Αρχές το 2024. Οι εισαγγελείς ζητούν την επιβολή ποινής 41 μηνών φυλάκισης, ενώ αρχικά αντιμετώπιζε έως και 15 χρόνια κάθειρξης.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο Ιουαμάσα, χωρίς ιατρική εκπαίδευση, φέρεται να χορήγησε επανειλημμένα στον Πέρι δόσεις κεταμίνης, ακόμη και τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι έδωσε ψευδείς καταθέσεις ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος ο ηθοποιός είχε κρύψει τα φιαλίδια στο σπίτι.Η υπόθεση αναμένεται να κλείσει με την ανακοίνωση της ποινής το επόμενο διάστημα.

Η μητέρα του Μάθιου Πέρι, Σουζάν Μόρισον, μίλησε πρόσφατα δημόσια για τον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, Κένεθ Ιουαμάσα λέγοντας ότι ο γιος της «πλήρωσε το τίμημα της εμπιστοσύνης της».

Σε επιστολή που κατατέθηκε στο δικαστήριο, η μητέρα του Μάθιου Πέρι περιγράφει πώς η οικογένεια πίστευε ότι ο βοηθός του γιου της ήταν ένας άνθρωπος που κατανοούσε τη μάχη του με τις εξαρτήσεις και θα τον προστάτευε.

«Η σημαντικότερη δουλειά του ήταν να είναι ο φύλακας του Μάθιου στον αγώνα του απέναντι στον εθισμό», έγραψε. «Αντί όμως να τον προστατεύσει, διευκόλυνε την παράνομη χρήση ουσιών, βρήκε προμηθευτές και έκανε ο ίδιος τις ενέσεις, παρότι δεν είχε καμία απολύτως κατάρτιση».

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι μετά τον θάνατο του γιου της, ο Ιουαμάσα παρέμεινε κοντά στην οικογένεια, στέλνοντάς της τραγούδια και βοηθώντας τη ακόμη και με οδηγίες για το κοιμητήριο όπου τάφηκε ο ηθοποιός. Όπως υποστηρίζει, εκείνος επέμενε να μιλήσει στην κηδεία και παρουσιαζόταν σαν άνθρωπος που προσπαθούσε να τον σώσει. «Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.