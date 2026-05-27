Βρετανία: Άλογο της Βασιλικής Φρουράς δυσφορεί λόγω του ακραίου καύσωνα μπροστά σε τουρίστες

Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται στη Βρετανία, με τους πολίτες να «ψήνονται» από τη ζέστη και να προσπαθούν να δροσιστούν με όποιον τρόπο μπορούν. Με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο η Βρετανία κατέρριψε χθες Τρίτη (26.05.2026) νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναστάτωση επικράτησε έξω από το Horse Guards Parade στο κέντρο του Λονδίνου, όταν άλογο της Βασιλικής Φρουράς φάνηκε να δυσφορεί εξαιτίας των ακραία υψηλών θερμοκρασιών που πλήττουν τη Βρετανία.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media καταγράφει τη στιγμή που το άλογο αρχίζει να κινείται νευρικά μπροστά σε δεκάδες τουρίστες, τινάζοντας το κεφάλι του και κάνοντας κύκλους κοντά στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Οι παρευρισκόμενοι απομακρύνθηκαν, ενώ αρκετοί συνέχισαν να φωτογραφίζουν τη σκηνή παρά την εμφανή αναστάτωση του ζώου.

«Σπάζοντας« το πρωτόκολλο και το αυστηρό τελετουργικό της Βασιλικής Φρουράς, ένας ακόμη φρουρός βγήκε από το κτίριο για να ηρεμήσει το άλογο, χαϊδεύοντάς το και προσπαθώντας να το απομακρύνει από τη ζέστη.

«Πορτοκαλί» υγειονομικός συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στα νότια και στο Λονδίνο και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη (28.05.2026).

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με αισθητή πτώση να αναμένεται από την Κυριακή (31.05.2026), σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών.