Η Ολλανδία στέλνει ναρκοθηρευτικό στη Μεσόγειο για το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ

Η Ολλανδία παίρνει μέτρα ετοιμότητας προκειμένου να συνεισφέρει με πολεμικό πλοίο σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση – αμυντικού χαρακτήρα – σε περίπτωση που ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ μετά τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Ειδικότερα, η Ολλανδία ανακοίνωσε σήμερα (27.06.2026) ότι θα στείλει ναρκοθηρευτικό πλοίο στη Μεσόγειο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του NATO για μια πιθανή ταχεία ανάπτυξη στα Στενά του Ορμούζ, αν συμφωνηθεί μια αποστολή αφού τελειώσει ο πόλεμος.

Το ναρκοθηρευτικό, που αναχωρεί αυτή την εβδομάδα, θα μπορεί να συμβάλει στη μόνιμη ομάδα κατά ναρκών του NATO από τα μέσα Ιουνίου, τονίζουν η υπουργός Άμυνας, Ντίλαν Γεσιλγκιόζ ο υπουργός Εξωτερικών, Τομ Μπέρεντσεν σε επιστολή τους προς το κοινοβούλιο.

Οι δύο υπουργοί σημείωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για έναν πιθανό ρόλο της Ολλανδίας στη διασφάλιση ασφαλών ναυτιλιακών οδών στην περιοχή του Κόλπου και στο επίκεντρο βρίσκεται η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό για τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας.

Ο επικεφαλής του NATO, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι αρκετές χώρες «προετοιμάζουν» υλικοτεχνική και άλλη υποστήριξη, όπως ναρκοθηρευτικά και ναρκαλιευτικά κοντά στον Κόλπο, ώστε να είναι έτοιμες για οποιαδήποτε πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ.

Μια επιλογή για τους Ολλανδούς θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη μιας συνδυασμένης ομάδας για έρευνα, καταδύσεις και εξουδετέρωση εκρηκτικών.

Η επιστολή των υπουργών της ολλανδικής κυβέρνησης υπογραμμίζει επίσης ότι η Ολλανδία αξιολογεί κατά πόσον θα μπορούσε να συνεισφέρει με προσωπικό σε οποιονδήποτε διεθνή συνασπισμό που εμπλέκεται στην αποστολή.