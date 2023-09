Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία, λόγω μιας έκρηξης σε πολυκατοικία στην Κωνσταντινούπολη, από την οποία σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ενώ έχουν τραυματιστεί άλλοι 4, οι 2 εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το CNN Turk, η πολυκατοικία βρίσκεται στη συνοικία Şirinevler στην Κωνσταντινούπολη και η έκρηξη σημειώθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τον απολογισμό των θυμάτων έδωσε στον αέρα της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης του ο δήμαρχος του Bahçelievler, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 1 νεκρό και 4 τραυματίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι διασωστικές Αρχές της Τουρκίας, καθώς η έκρηξη σημειώθηκε στον τελευταίο όροφο μιας 5όροφης πολυκατοικίας στη συνοικία της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα, επίσης, με τον δήμαρχο της περιοχής, η έκρηξη ακούστηκε μέχρι και 1 χιλιόμετρο μακριά από την πολυκατοικία.

An explosion occurred in a building in Şirinevler, Istanbul. Many ambulances were dispatched to the scene after the explosion, which was said to be caused by natural gas blast.#istanbul #şirinevler #patlama #doğalgaz #explosion pic.twitter.com/euGVPsJDeY