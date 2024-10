Τουρκία: Έξι νεκροί και 14 τραυματίες από την επίθεση στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία – Πως έδρασαν οι τρομοκράτες

Έξι νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας στην Τουρκία (TUSAS) το μεσημέρι της Τετάρτης (23/10/2024).

Νεκροί είναι και οι δύο από τους τρεις δράστες, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Τουρκία ενώ όπως έγραψε στο twitter ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια «σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων της TUSAS στην Άγκυρα, δυστυχώς, είχαμε νεκρούς και τραυματίες σε αυτήν την επίθεση».

Πρώτα ακούστηκε έκρηξη στην πύλη εισόδου των εγκαταστάσεων της Τουρκικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, που βρίσκεται στο προάστιο Καχραμάνκαζάν της Άγκυρας. Στη συνέχεια, ακούστηκαν πυροβολισμοί και δόθηκε εντολή στο προσωπικό να κατευθυνθεί στα καταφύγια, για λόγους ασφαλείας.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με τον υπουργό Εσωτερικών να δηλώνει: «Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των τρομοκρατών συνεχίζονται. Μόλις προσδιοριστεί η ταυτότητά τους, θα γνωστοποιήσουμε ποια τρομοκρατική οργάνωση είναι».

Να σημειωθεί πως η κρατική εταιρεία TUSAS αποτελεί την «καρδιά» της αμυντικής και αεροπορικής βιομηχανίας στην Τουρκία.

Εκεί παράγονται μεταξύ άλλων τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ANKA και Aksungur, τα επιθετικά ελικόπτερα Atak, τα ελικόπτερα γενικής χρήσης Gökbey, τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hürkuş, τα ελαφρά μαχητικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hürjet.

Επίσης βρίσκεται υπό ανάπτυξη το τουρκικής κατασκευής μαχητικό 5ης γενιάς ΚΑΑΝ.

NEW: The footage that shows the moment of the explosion in Ankara pic.twitter.com/E62tmbM6b2