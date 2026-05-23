Λοβέρδος για τους Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία: Αποφυλακίστηκαν και τις επόμενες ημέρες θα επιστρέψουν

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος αναφέρθηκε στην υπόθεση των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη και δικάστηκαν στην Τουρκία, μετά την ανάρτηση σημαίας με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή θάνατος» στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, τονίζοντας ότι η περιπέτειά τους είχε αίσιο τέλος.

Όπως σημείωσε σε δηλώσεις του στον Σκαϊ ο Γιάννης Λοβέρδος, οι δύο Έλληνες αναμένεται να επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στην Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης επέβαλε στους δύο κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή, κρίνοντάς τους ένοχους στο πλαίσιο της κατηγορίας περί «υποκίνησης μίσους – εχθρότητας και προσβολής του κοινού». Οι δύο Έλληνες είχαν συλληφθεί έπειτα από την ανάρτηση της σημαίας στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των τουρκικών αρχών.

Μετά την προσαγωγή τους και την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον της τουρκικής Δικαιοσύνης και στις 11 Απριλίου προφυλακίστηκε με βάση το τουρκικό νομικό πλαίσιο για «υποκίνηση μίσους». Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιάννης Λοβέρδος, η υπόθεση έκλεισε χωρίς περαιτέρω επιπλοκές, ενώ οι ελληνικές αρχές παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξή της μέχρι την τελική απόφαση.

«Θα επιστρέψουν στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, πιθανώς στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, καθώς πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασης, μετά την απόφαση του 17ου μονομελούς πλημμελειοδικείου Κωνσταντινούπολης, που τους έκρινε ένοχους, καταδικάζοντάς τους σε 10μηνη φυλάκιση με 5ετή αναστολή» είπε ο υφυπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο υφυπουργός από την πρώτη μέρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη βρισκόταν σε επικοινωνία με τους δύο Έλληνες, τους συνέδραμε σε όλες τις προσπάθειες έτσι ώστε να επιστρέψουν σώοι και ασφαλείς