Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Σερβία: Φοιτητική αντικυβερνητική διαδήλωση στο Βελιγράδι με αίτημα πρόωρες βουλευτικές εκλογές

Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας προσπαθεί να παρουσιάσει τους φοιτητές ως «προδότες του έθνους, τρομοκράτες, πληρωμένους από ξένα κέντρα»
Αντικυβερνητική διαδήλωση στο Βελιγράδι
REUTERS / Djordje Kojadinovic
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νέα μαζική διαδήλωση κατά της κυβέρνησης πραγματοποιούν σήμερα (23.05.2026) φοιτητές στο Βελιγράδι απαιτώντας να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές στη Σερβία.

Με σύνθημα «οι φοιτητές θα νικήσουν» η φοιτητική αντικυβερνητική διαδήλωση στο Βελιγράδι έχει στόχο να συγκεντρώσει λαϊκή υποστήριξη στον αγώνα τους.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Αντικυβερνητική διαδήλωση στο ΒελιγράδιREUTERS / Djordje Kojadinovic

Τον Μάιο του 2025 οι φοιτητές έθεσαν αίτημα για τη διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών και ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται μόνο προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν.

Αντικυβερνητική διαδήλωση στο ΒελιγράδιREUTERS / Djordje Kojadinovic

Κατά γενική εκτίμηση το φοιτητικό κίνημα αποτελεί σήμερα τη σοβαρότερη απειλή για τη διακυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς ο οποίος ασκεί την εξουσία από το 2012.

Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας προσπαθεί να παρουσιάσει τους φοιτητές ως «προδότες του έθνους, τρομοκράτες, πληρωμένους από ξένα κέντρα» ενώ ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Κάθε φορά που πραγματοποιείται κάποια συγκέντρωση φοιτητών τα τρένα διακόπτουν την κυκλοφορία και τα υπεραστικά λεωφορεία μειώνουν τα δρομολόγια για να μην μπορούν να φτάσουν στο Βελιγράδι διαδηλωτές από το εσωτερικό της χώρας.

Αντικυβερνητική διαδήλωση στο ΒελιγράδιREUTERS / Djordje Kojadinovic

Αυτό συνέβη και σήμερα (23.05.2026) όταν οι πολίτες που είχαν εισιτήριο για να ταξιδέψουν σήμερα το πρωί αντίκρισαν στις εισόδους των σιδηροδρομικών σταθμών θυροκολλημένη ανακοίνωση για διακοπή των δρομολογίων.

Το κυβερνών κόμμα του Βούτσιτς διοργανώνει επίσης συγκέντρωση των αποκαλούμενων «έμπιστων» (loyalists) μπροστά από το προεδρικό μέγαρο. Από νωρίς σήμερα το πρωί συνεργεία στήνουν σκηνές στο πάρκο μπροστά από την προεδρία της Δημοκρατίας, περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο όπου πραγματοποιείται η συγκέντρωση των φοιτητών.

Η σημερινή συγκέντρωση είναι η τέταρτη που διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι. Η μαζικότερη πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου του 2025 όταν χρησιμοποιήθηκε το αποκαλούμενο «ηχητικό κανόνι» κατά των διαδηλωτών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
344
273
145
132
122
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ινδοί δισεκατομμυριούχοι θέλουν να οικειοποιηθούν την διάσημη γειτονιά του Νότινγκ Χιλ - Κοινωνικές κατοικίες και σπίτια για υπηρέτες
Οι κάτοικοι της γειτονιάς έχουν απηυδήσει, αφού δεν μπορούν να τους σταματήσουν, με το ζευγάρι των Ινδών να τους απειλεί ότι εάν προκαλέσουν φασαρία, τα διαμερίσματα θα διατεθούν για «κοινωνική στέγαση»
Η ηθοποιός του Μπόλιγουντ Σονάμ Καπούρ, αριστερά, μαζί με τον σύζυγό της Ανάντ Αχούτζα
Βαθαίνει το ρήγμα Τραμπ – Νετανιάχου, λένε οι NYT: «Οι ΗΠΑ αφήνουν το Ισραήλ εκτός διαπραγματεύσεων με το Ιράν»
«Αγώνας δρόμου» από τους Ισραηλινούς για πληροφορίες, σύμφωνα με τους NYT - Οι φορές που οι ΗΠΑ «άδειασαν» τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησής τους κατά του Ιράν
Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo