Ο Τραμπ αποχαιρέτισε τον Στίβεν Κόλμπερτ με ένα AI βίντεο που τον πετάει στα σκουπίδια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέες αντιδράσεις στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη στο οποίο εμφανίζεται να πετά στον κάδο απορριμμάτων τον δημοφιλή παρουσιαστή και κωμικό Στίβεν Κόλμπερτ, πριν καταλήξει να χορεύει στους ρυθμούς του YMCA.

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή το τέλος της εμβληματικής νυχτερινής εκπομπής «The Late Show», η οποία ολοκληρώθηκε έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας στο CBS. Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε δημόσια για την αποχώρηση του Κόλμπερτ από το τηλεοπτικό δίκτυο, αφήνοντας αιχμές και για άλλους παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης, ενώ το βίντεο με την τεχνητή νοημοσύνη σχολιάστηκε.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε και από τον Λευκό Οίκο με το δηκτικό σχόλιο «Αντίο».

«Άλλοι, με ακόμη λιγότερο ταλέντο, θα ακολουθήσουν σύντομα. Είθε να αναπαύονται εν ειρήνη όλοι τους!», ανέφερε ειρωνικά ο Αμερικανός πρόεδρος, εντείνοντας τη δημόσια αντιπαράθεσή του με πρόσωπα των media που έχουν ασκήσει κριτική στην πολιτική του.

Ο Τραμπ είχε σχολίασε ειρωνικά το τέλος της εκπομπής, μέσω Truth Social, γράφοντας: «Απίστευτο που άντεξε τόσο πολύ! Καθόλου ταλέντο, καθόλου τηλεθέαση, καθόλου ζωή. Ευτυχώς, επιτέλους έφυγε».

Η Paramount υποστήριξε ότι η απόφαση για την ακύρωση της εκπομπής σχετίζεται αποκλειστικά με οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, πολλοί χρήστες του διαδικτύου εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι πίσω από το τέλος του «The Late Show» βρίσκονται πολιτικές πιέσεις από την Ουάσινγκτον.