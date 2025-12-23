Τουρκία: Έπεσε λίγο μετά την απογείωση το ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης

Το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 χάθηκε από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας, στην Τουρκία. Είχε ως τελικό προορισμό την Τρίπολη και σε αυτό επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ

Αργότερα, ο επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, δήλωσε πως ενημερώθηκε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ Αλ Χαντάντ, σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του αεροσκάφους του στα περίχωρα της τουρκικής πρωτεύουσας. Διευκρίνισε ότι στο μοιραίο αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από την Τουρκία, επέβαιναν επίσης αρκετοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Λιβύης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωση του αναφέρεται ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος, που είχε και τριμελές πλήρωμα, ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Σε ανάρτηση που έκανε νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Ali Yerlikaya, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «λάβαμε ειδοποίηση για αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους κοντά στην Haymana, ωστόσο δεν ήταν δυνατή η επαναφορά της επικοινωνίας με το αεροσκάφος μετά από αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.



Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ανέφερε ότι «τα συντρίμμια του αεροσκάφους που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Esenboğa της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, εντοπίστηκαν από τη Χωροφυλακή μας 2 χιλιόμετρα νότια του χωριού Kesikkavak στην περιοχή Haymana».

Κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία, την Τρίτη (23/12/25) ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης, Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad, είχε συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του και τον Τούρκο υπουργό Άμυνας. Υπενθυμίζεται ότι το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα (22/12/25) την απόφαση Ερντογάν που παρατείνει την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη για άλλα δύο χρόνια…

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etti.



Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri… pic.twitter.com/VgBiAxgEvK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2025

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει εικόνες από κάμερες ασφαλείας, στις οποίες εμφανίζεται μια λάμψη και θεωρείται ότι σχετίζεται με την πτώση του αεροσκάφους.

#SONDAKİKA | Libya Genelkurmay Başkanı’nın bulunduğu uçağın iletişimin kesildiği noktaya yakın bölgede meydana gelen patlamanın görüntüsü:



Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/0YAeTbkoiN pic.twitter.com/msQCqybnCc — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) December 23, 2025

Το τζετ είχε απογειωθεί στις 20.10 τοπική ώρα (19.10 ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης και η επαφή με αυτό χάθηκε στις 20.52…