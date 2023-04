Υποτιμητικά μίλησε για τον Τζο Μπάιντεν και ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, απαντώντας στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία.

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί χαρακτήρισε «λομπίστα» και «συκοφάντη» τον Τζο Μπάιντεν και αναφέρθηκε στους βομβαρδισμούς σε Χιροσίμα και Βιετνάμ, καθώς πρέπει να «λογοδοτήσει στα εκατομμύρια των αθώων».

«Με τα λόγια του αυτά ο Μπάιντεν θέλει να σπιλώσει την ιστορία μας. Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου είναι άκυρη, καταδικάζω τη συκοφαντία του, την απορρίπτω. Είναι το παιχνίδι ενός λομπίστα» είπε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί και πρόσθεσε: «Τα λόγια του Μπάιντεν είναι απλώς ένα κομμάτι χαρτί. Δεν έχουμε διαπράξει κανένα έγκλημα στην ιστορία μας που να μας κάνει να σκύψουμε το κεφάλι. Εκείνος είναι που πρέπει να λογοδοτήσει στα εκατομμύρια των αθώων στη Χιροσίμα και στο Βιετνάμ».

Υπενθυμίζεται ότι χθες εκφράστηκε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά του Τζο Μπάιντεν, αποκαλώντας τον «πολιτικό τσαρλατάνο» και λέγοντας μεταξύ άλλων ότι:

«Οι πολιτικοί τσαρλατάνοι που προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ιστορία βρίσκονται και πάλι στη σκηνή. Όσοι επιμένουν επίτηδες στα λάθη τους προορίζονται να μείνουν στη μνήμη ως υποκριτές. Κανείς δεν θα τολμήσει να μας κάνει διάλεξη για την Ιστορία μας».

Yet another attempt by political charlatans to distort history!



Politically-driven statements cannot change the facts.



Those intentionally insisting on their mistakes are destined to be remembered as hypocrites.



No one shall dare to lecture us on our history. #1915events