Τουρκία: Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο γεμάτο με πετρέλαιο, στο Στενό της Κωνσταντινούπολης

Δεξαμενόπλοιο της Τουρκίας που μετέφερε 140.000 τόνους πετρελαίου, χτυπήθηκε από drone, στο Στενό της Κωνσταντινούπολης, αναφέρουν τοπικά μέσα.

Το drone προκάλεσε ζημιές στον κινητήρα και το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου Altura με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν έρευνες από τις αρχές της Τουρκίας.

ALTURA isimli ham petrol yüklü Türk tankerine İstanbul Boğazı’nın 15 mil açığında Karadeniz’de Kamikaze İHA ve Kamikaze İDA ile saldırı düzenlendi.



Geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştu.

⁰140 bin ton petrol yüklü tanker gemisininin, Rusya’dan yola çıktığı… pic.twitter.com/cybBAmLPxu — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) March 26, 2026

Από την επίθεση που έγινε έγινε 26 χλμ πριν από το Στενό της Κωνσταντινούπολης, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

İstanbul boğazı’na 20 Millik mesafede Altura adlı Türk tanker gemisine drone’la saldırı düzenlendi.

Geminin makine ve güverte bölümünde hasar olduğu ancak bir can kaybı ya da yaralı olduğu bildirilmedi pic.twitter.com/BjoBJx5a1w — ULUSER (@uluser) March 26, 2026

Το δεξαμενόπλοιο ξεκίνησε να γεμίζει νερά, σύμφωνα με αναφορές, και έγινε έκτακτη κλήση για βοήθεια μιας και ξεκίνησε να βυθίζεται.

Τα 27 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Το ειδησεογραφικό κανάλι NTV της Τουρκίας ανέφερε ότι το πλοίο ανήκει στην τουρκική εταιρεία Besiktas και φέρει σημαία Σιέρα Λεόνε. Είχε αναχωρήσει από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ανέφερε ουπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.