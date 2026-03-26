Τουρκία: Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο γεμάτο με πετρέλαιο, στο Στενό της Κωνσταντινούπολης

Τα 27 μέλη του πληρώματος φέρεται πως είναι καλά στην υγεία τους
Δεξαμενόπλοιο της Τουρκίας που μετέφερε 140.000 τόνους πετρελαίου, χτυπήθηκε από drone, στο Στενό της Κωνσταντινούπολης, αναφέρουν τοπικά μέσα.

Το drone προκάλεσε ζημιές στον κινητήρα και το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου Altura με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν έρευνες από τις αρχές της Τουρκίας.

Από την επίθεση που έγινε έγινε 26 χλμ πριν από το Στενό της Κωνσταντινούπολης, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Το δεξαμενόπλοιο ξεκίνησε να γεμίζει νερά, σύμφωνα με αναφορές, και έγινε έκτακτη κλήση για βοήθεια μιας και ξεκίνησε να βυθίζεται.

Τα 27 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Το ειδησεογραφικό κανάλι NTV της Τουρκίας ανέφερε ότι το πλοίο ανήκει στην τουρκική εταιρεία Besiktas και φέρει σημαία Σιέρα Λεόνε. Είχε αναχωρήσει από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ανέφερε ουπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

