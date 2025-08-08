Τουρκία και ΟΗΕ απαιτούν να σταματήσει άμεσα το ισραηλινό σχέδιο για τον στρατιωτικό έλεγχο της λωρίδας της Γάζας

Σε μια περίοδο έντασης και δυσπιστίας στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία και ο ΟΗΕ διατυπώνουν σαφείς και ισχυρές θέσεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα και τα σχέδια της ισραηλινής κυβέρνησης για κατάληψη της πόλης και μετεγκατάσταση ενός εκατομμυρίου κατοίκων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας προειδοποίησε πως το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για την ανάληψη του πλήρους στρατιωτικού ελέγχου στη Γάζα πρέπει να διακοπεί αμέσως, χαρακτηρίζοντάς το ως απειλή για την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή.

Η Άγκυρα κατηγορεί την ισραηλινή πλευρά για παραβίαση βασικών αποφάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου, και ζητά από τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβουν δράση για την αποτροπή εφαρμογής του σχεδίου, το οποίο θεωρεί ως κινδυνογόνο και επιζήμιο.

Ταυτόχρονα, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, εξέφρασε την ανησυχία του για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Σε δημόσια δήλωσή του, προειδοποίησε ότι το νέο σχέδιο του Ισραήλ θα οδηγήσει σε μαζική εκτόπιση κατοίκων, θανάτους και καταστροφές, και υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση παύση των στρατιωτικών ενεργειών και άνοιγμα των διόδων για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Τουρκ ξεκαθάρισε ότι κάθε δραστηριότητα που συμβάλλει στην επιδείνωση του προβλήματος αποτελεί σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα στη διεθνή κοινότητα και καλεί την παγκόσμια κοινότητα να λάβει άμεση δράση ώστε να αποτραπεί η υλοποίηση της συγκεκριμένης στρατηγικής.

Νωρίτερα σήμερα (08/08/2025), ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, προειδοποίησε πως η περαιτέρω κλιμάκωση θα φέρει μόνο περισσότερη βία και αιματοχυσία.