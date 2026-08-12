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Τουρκία: Σκότωσε τη γυναίκα και τον κουνιάδο του για ζήτημα τιμής – Πίστευε ότι είχαν σχέση

Ο 36χρονος πρώτα σκότωσε τον 56χρονο κουνιάδο του τον οποίο πυροβόλησε 8 φορές μέσα στη μέση του δρόμου
Τουρκία: Σκότωσε τη γυναίκα και τον κουνιάδο του για ζήτημα τιμής – Πίστευε ότι είχαν σχέση
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Έγκλημα πάθους στην Τουρκία με διπλή δολοφονία μιας γυναίκας και ενός άνδρα σε περιοχή της Προύσας, στην Τουρκία.

Δράστης της διπλής δολοφονίας στην Τουρκία ο 36χρονος Ισμαήλ Ματούρ και θύματα την 27χρονη σύζυγό του, Τζανάν, και τον 56χρονο κουνιάδο του Γιαβούζ Γιλμάζ.

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (11.08.2026) στην περιοχή Γιλντιρίμ της Προύσας με τον 36χρονο δράστη να υποστηρίζει ότι σκότωσε τους δύο γιατί πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση. Ο 36χρονος πρώτα σκότωσε τον 56χρονο κουνιάδο του τον οποίο πυροβόλησε 8 φορές μέσα στη μέση του δρόμου, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του, πυροβόλησε και σκότωσε την 27χρονη σύζυγό του.

Αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή συνέλαβαν τον 36χρονο ενώ εντόπισαν και το όπλο που είχε χρησιμοποιήσει για να σκοτώσει τη σύζυγό του και τον κουνιάδο του.

Μετά τη σύλληψή του και μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, ο Ισμαήλ Ματούρ φέρεται να τους είπε ότι «ήταν ζήτημα τιμής να τους σκοτώσω».

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