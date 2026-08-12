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ΗΠΑ: Παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου έκανε προπόνηση με δηλητηριώδες φίδι στο κράνος του

Το φίδι παρέμενε κρυμμένο μέσα στο κράνος και δεν έδειχνε καμία διάθεση να βγει, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας
Το φίδι που βρήκε στο κράνος
Το φίδι που βρήκε στο κράνος / Χ
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Ένα απίστευτα τρομακτικό σκηνικό συνέβη στο Άρκανσας των ΗΠΑ όταν ένας αθλητής προπονήθηκε επί μία ολόκληρη ώρα χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι μέσα στο κράνος του ήταν εγκλωβισμένο ένα δηλητηριώδες φίδι.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στο Αρκάνσας όταν ο αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλάβει ότι μέσα στο κράνος του ήταν εγκλωβισμένο το φίδι.

Ο νεαρός ολοκλήρωσε την προθέρμανσή του και αισθάνθηκε μια ασυνήθιστη κίνηση μέσα στο κράνος. Χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί, έβγαλε το κράνος και το έδωσε σε έναν βοηθό προπονητή για να το ελέγξει. Η έκπληξη ήταν μεγάλη, καθώς πίσω από την εσωτερική επένδυση είχε κουλουριαστεί ένα φίδι μήκους περίπου 60 εκατοστών.

Η απομάκρυνσή του δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Το φίδι παρέμενε κρυμμένο μέσα στο κράνος και δεν έδειχνε καμία διάθεση να βγει, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί έριξαν νερό στο εσωτερικό του κράνους, προκειμένου να αναγκάσουν το φίδι να απομακρυνθεί. Τελικά, κατάφεραν να το βγάλουν και να το τοποθετήσουν με ασφάλεια σε μια σακούλα.

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν στο σημείο τεχνικοί της υπηρεσίας προστασίας ζώων, οι οποίοι αναγνώρισαν το φίδι ως μοκασίνο, ένα δηλητηριώδες είδος οχιάς που απαντάται στο Αρκάνσας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο μοκασίνος είναι ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια της πολιτείας. Το φίδι μεταφέρθηκε σε δασώδη περιοχή μακριά από το σχολείο και αφέθηκε εκεί.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας ζώων, Κρις Ντέιβις, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξωπραγματικό» και σημείωσε ότι ο νεαρός στάθηκε εξαιρετικά τυχερός που δεν δέχθηκε δάγκωμα. «Ήταν εξωπραγματικό. Έπρεπε να είσαι εκεί και να βγάλεις φωτογραφίες για να καταλάβεις ότι ήταν αληθινό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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