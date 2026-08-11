Βρετανός παίκτης του ράγκμπι πέθανε μετά από χτύπημα μπράβου έξω από μπαρ στην Τουρκία

Σοκ στον κόσμο του αθλητισμού στη Βρετανία. Ουαλός παίκτης ράγκμπι πέθανε μετά από επίθεση που δέχτηκε στην Τουρκία όπου βρέθηκε για καλοκαιρινές διακοπές.

Ο παίκτης του ράγκμπι Σκοτ ​​Τζέιμς, 34 ετών, έμεινε εγκεφαλικά νεκρός μετά από γροθιά μπράβου μπροστά σε μπαρ στην Τουρκία. Υπέστη επιληπτικές κρίσεις, λόγω των τραυμάτων του στο κεφάλι.

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Μεταξύ των τραυματισμών που καταγράφηκαν ήταν κάταγμα στην αριστερή κροταφοβρεγματική περιοχή του κρανίου και εγκεφαλική θλάση.

Σύμφωνα με το walesonline.co.uk, ο Ουαλός αθλητής, ο οποίος αγωνιζόταν στη Maesteg Celtic RFC, νοσηλεύτηκε για 13 ημέρες σε νοσοκομείο στην Τουρκία με μηχανική υποστήριξη προτού η οικογένειά του τον πάει πίσω στη Βρετανία.

Ο Σκοτ κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός στην Τουρκία το Σάββατο 11 Ιουλίου.

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Αφού επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο 34χρονος πέθανε στις 26 Ιουλίου, με την οικογένειά του στο πλευρό του.

Συγκινούν οι δηλώσεις των δικών του ανθρώπων:

«Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σκοτ ​​μεταφέρθηκε σπίτι του με ασθενοφόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη μητέρα μου στο πλευρό του, όπου μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Royal Glamorgan. Εμείς ως οικογένεια περάσαμε και απολαύσαμε τις τελευταίες μέρες μαζί του».

Στα social media, αποδόθηκαν φόροι τιμής σε έναν «αγαπημένο πατέρα, γιο, εγγονό και σύντροφο», με τον Σκοτ ​​να περιγράφεται ως ένας «αγαπημένος άνθρωπος από κάθε άποψη».

«Ειρηνικά χθες, με όλους τους αγαπημένους του γύρω του, ο αγαπημένος μου αδερφός Σκοτ ​​απεβίωσε», έγραψε η αδερφή του Χάνα.

«Δυστυχώς, χθες το απόγευμα 26/07, ο Σκοτ ​​αποφάσισε ότι ήταν η ώρα του να φύγει και εμείς ως οικογένεια ήμασταν εκεί για να κρατήσουμε το χέρι του ενώ η μηχανική υποστήριξη ήταν απενεργοποιημένη και δυστυχώς απεβίωσε».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με τις τουρκικές αρχές μετά τον θάνατο του Σκοτ.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τα σπαρακτικά νέα ότι ο πρώην παίκτης μας, Σκοτ ​​Τζέιμς, δυστυχώς απεβίωσε χθες», δήλωσε μέσω Facebook η ομάδα ράγκμπι Maesteg Celtics RFC, όπου αγωνιζόταν.

«Όλοι στον σύλλογο είναι συντετριμμένοι από αυτά τα νέα και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Ο Σκοτ ​​θα μείνει στη μνήμη όλων όσων είχαν την ευχαρίστηση να μοιραστούν το γήπεδο μαζί του ως ένας εξαιρετικός παίκτης και ένας σπουδαίος χαρακτήρας και φίλος».