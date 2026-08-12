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Financial Times: Ο Τζέι Ντι Βανς ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει να χτυπά δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ουάσιγκτον θορυβήθηκε διότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου κι έπλητταν αμερικανικές εταιρείες
Τζέι Ντι Βανς
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst
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Με αφορμή τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα, ο Τζέι Ντι Βανς ζήτησε από την ουκρανική κυβέρνηση να σταματήσουν, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η Ουάσιγκτον και ο Τζέι Ντι Βανς θορυβήθηκαν διότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου κι έπλητταν αμερικανικές εταιρείες, καθώς στοχοποιούσαν δεξαμενόπλοια με αργό που είχε μεταφερθεί από το Καζακστάν σε τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium κοντά στο ρωσικό λιμάνι, σύμφωνα με τους Financial Times.

Στη συνέχεια μετά το αίτημα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη Ναβρασίσκ.

Παρόμοια πληροφορία πάντως είχε μεταδώσει προ ημερών το πρακτορείο Bloomberg, σημειώνοντας πως το αίτημα αφορούσε μη ρωσικά δεξαμενόπλοια.

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