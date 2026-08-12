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Μπαλί: Φέρι μποτ τυλίχθηκε στις φλόγες εν πλω – Επιβάτες έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, συγκλονιστικά βίντεo

Στο φέρι επέβαιναν τουλάχιστον 114 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος, με βάση το δηλωτικό επιβατών και φορτίου
Πυκνοί καπνοί βγαίνουν μέσα από το φλεγόμενο φέρι μποτ
Πυκνοί καπνοί βγαίνουν μέσα από το φλεγόμενο φέρι μποτ (BASARNAS via AP)
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Δραματικά βίντεο έρχονται από την Ινδονησία και τη διάσωση 130 επιβατών φέρι μποτ που έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, όταν πλοίο της γραμμής έπιασε φωτιά εν πλω.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το Μπαλί της Ινδονησίας και πήρε φωτιά ανοικτά της Λόμποκ. Συγκεκριμένα, το φέρι μποτ KM Putri Yasmin αναχώρησε από την Πανταγκμπάι του Μαλί κι είχε προορισμό τη Λέμπαρ, στη Λόμποκ, στην επαρχία Δυτική Νούσα Τενγκάρα, εξήγησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης στο Μπαλί, ο Ι Γκουστί Λάναγκ Ουισουανάντα, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης στην επαρχία Δυτική Νούσα Τενγκάρα, ο Μοχάμαντ Χαριγιάντι, δήλωσε πως το συμβάν στο στενό του Λόμποκ άρχισε να εκτυλίσσεται στις 04:39 (τοπική ώρα· χθες Τρίτη στις 23:39 ώρα Ελλάδας).

Ο αξιωματικός τόνισε πως αναπτύχθηκαν πάνω από 200 μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας στην περιοχή για την επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών.

Στο φέρι επέβαιναν τουλάχιστον 114 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος, με βάση το δηλωτικό επιβατών και φορτίου, διευκρίνισε ο Χέρι Ουιγιάντο, αξιωματούχος στο λιμάνι Πανταγκμπάι του Μπαλί, στο τηλεοπτικό δίκτυο Kompas.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν απομακρυνθεί πάνω από 100 επιβάτες και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν θύματα.

Το Kompas ανέφερε ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.

Δεν είναι σαφής η αιτία της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο πλοίο ως αυτό το στάδιο.

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