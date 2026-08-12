Ζελένσκι: Η Ουκρανία κατέθεσε στις ΗΠΑ νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Νέες προτάσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επανεκκίνηση της προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι απέστειλε το Κίεβο, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες και η ένταση στο πεδίο των επιχειρήσεων συνεχίζεται.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, στο βραδινό του διάγγελμα την Τρίτη (11/08/2026), ότι η ουκρανική πλευρά «έχει μεταφέρει τις προτάσεις της στην αμερικανική πλευρά», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

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Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιαεροπορική προστασία, αλλά και στην άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς τη Μόσχα, ώστε η Ρωσία να προετοιμαστεί για τον τερματισμό του πολέμου και όχι για την παράτασή του.

Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν μεταβάλει τις προτεραιότητες της αμερικανικής διπλωματίας.

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Προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών

Οι αναφορές του Κιέβου και της Μόσχας ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενδέχεται να επισκεφθούν εκ νέου τις δύο χώρες διατηρούν ανοιχτό ένα περιορισμένο παράθυρο για την επανέναρξη των διαβουλεύσεων.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν βρεθεί για τελευταία φορά στη Μόσχα τον Ιανουάριο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη επίσκεψη στο Κίεβο.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως ζητήσει κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα για μια ευρύτερη συμφωνία.

Η Ρωσία από την πλευρά της δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική διευθέτηση, συνδέει όμως οποιαδήποτε συμφωνία με την αποδοχή των εδαφικών της διεκδικήσεων και με την αντιμετώπιση όσων χαρακτηρίζει «βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης.

Η Μόσχα διεκδικεί τον έλεγχο τεσσάρων ουκρανικών περιοχών, θέση που το Κίεβο απορρίπτει.

Προειδοποίηση για νέα ρωσική επιστράτευση

Στο ίδιο διάγγελμα, ο Ζελένσκι προχώρησε σε έναν ακόμη ισχυρισμό που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις στο μέτωπο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλης κλίμακας επιστράτευση το φθινόπωρο, την οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να παρουσιάσει ως συνέχεια των βουλευτικών εκλογών του επόμενου μήνα.

Κατά τον Ζελένσκι, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το Κρεμλίνο προκειμένου να δημιουργηθεί η εικόνα ότι η ρωσική κοινωνία στηρίζει την πολεμική προσπάθεια.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει να προχωρήσει μέχρι το τέλος του έτους σε νέα επιστράτευση «αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων» ανδρών και σε αντίστοιχη κινητοποίηση μέσα στο επόμενο έτος.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων αριθμών. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν στο παρελθόν απορρίψει την ανάγκη για νέα γενική επιστράτευση.

Με πληροφορίες από το AlJazeera