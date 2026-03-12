Τουρκία: Σκότωσε την 13χρονη κόρη του, την έθαψε στον κήπο και αυτοκτόνησε δύο μέρες μετά

Μία απίστευτη τραγωδία συγκλονίζει την Τουρκία. Η 13χρονη Ζεχρά Ουζούμ, που αναζητούνταν ως αγνοούμενη εδώ και δέκα ημέρες στην περιοχή Τεπεμπασί του Εσκισεχίρ στην Τουρκία, δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον πατέρα, Αμπντουλραζάκ Ουζούμ, ο οποίος στη συνέχεια έθαψε το σώμα της σε έναν κήπο σε αγροτική περιοχή. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας αυτοκτόνησε δύο ημέρες μετά τη δολοφονία της κόρης του.

Ήταν στις 2 Μαρτίου όταν η 13χρονη Ζεχρά από την Τουρκία εξαφανίστηκε. Η οικογένειά της, αφού δεν κατάφερε να την εντοπίσει, δήλωσε την εξαφάνιση στην Αστυνομία. Αστυνομικοί αναζητούσαν την 13χρονη με τη συνδρομή πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο ημέρες μετά, στις 4 Μαρτίου, ο πατέρας της Ζεχρά Αμπντουλραζάκ Ουζούμ απαγχονίστηκε. Μετά από αυτό το γεγονός, η έρευνα επικεντρώθηκε στον πατέρα με τις τηλεφωνικές του συνομιλίες να μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ενώ οι αστυνομικοί αναζήτησαν και υλικό από κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με την Hurriyet.

Από τα στοιχεία που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί κατέληξαν στα ίχνη του πατέρα και σκάβοντας τον κήπο του σπιτιού του βρήκαν τη σορό της 13χρονης.

Στο σημείο έσπευσε εισαγγελέας και ιατροδικαστής ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νεκροψία – νεκροτομή.