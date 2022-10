Τουλάχιστον 25 έχουν βρεθεί νεκροί μέχρι στιγμής μετά την έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε ανθρακωρυχείο της βορειοδυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Φαχετίν Κοτζά.

Άλλοι 11 εργάτες νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων στις στοές του ορυχείου της περιοχής αυτής της Τουρκίας.

Εκτιμάται ότι περίπου 110 εργάτες βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας διασώστες κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 300 μέτρων από την είσοδο του ορυχείου στην πόλη Αμάσρα, γύρω στις 18:15 το απόγευμα της Παρασκευής.

