Τουρκία: Συνετρίβη μαχητικό F-16 στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο πιλότος

Τραγωδία σημειώθηκε στην Τουρκία όπου ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ στην Τουρκία, Ισμαήλ Ουστάογλου, το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης.

Το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια αποστολής, αφού χάθηκε η επαφή με τον ασύρματο και το ραντάρ στις 00:56 τοπική ώρα.

Turkish AF F-16 Crashes During Mission Flight in Balıkesir: 1 Pilot Martyred pic.twitter.com/WoZ4D3lu2O — Thenewarea51 (@thenewarea51) February 25, 2026

Αμέσως αναπτύχθηκαν ομάδες έρευνας και διάσωσης και αργότερα εντοπίστηκαν τα συντρίμμια και ο πιλότος που είχε χάσει τη ζωή του.

A Turkish F-16 fighter jet from the 9th Main Jet Base Command in Balıkesir crashed during a mission after radio and radar contact was lost at 00:56 local time.



Search and rescue teams were immediately deployed, and the wreckage was later located. The pilot was killed. An… pic.twitter.com/g3Vao9xkyU — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 24, 2026

Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής.