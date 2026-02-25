Κόσμος

Τουρκία: Συνετρίβη μαχητικό F-16 στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο πιλότος

Το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια αποστολής, αφού χάθηκε η επαφή με τον ασύρματο και το ραντάρ στις 00:56 τοπική ώρα
Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στην Τουρκία
Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στην Τουρκία

Τραγωδία σημειώθηκε στην Τουρκία όπου ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ στην Τουρκία, Ισμαήλ Ουστάογλου, το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης.

Το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια αποστολής, αφού χάθηκε η επαφή με τον ασύρματο και το ραντάρ στις 00:56 τοπική ώρα.

Αμέσως αναπτύχθηκαν ομάδες έρευνας και διάσωσης και αργότερα εντοπίστηκαν τα συντρίμμια και ο πιλότος που είχε χάσει τη ζωή του.

 

Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής.

Κόσμος
