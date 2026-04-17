Τουρκία: Βίντεο με τον δράστη να κάνει σκοποβολή με τον πατέρα του λίγο πριν το μακελειό στο σχολείο

Ανησυχητικά στοιχεία για τον δράστη του μακελειού σε σχολείο στο Καχραμανμαράς της Τουρκίας, όπου σκότωσε 9 ανθρώπους – μία καθηγήτρια και εννέα μαθητές – φέρνει στο φως της δημοσιότητας νέο βίντεο.

Στο επίμαχο βίντεο ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο μαθητής Ισά Αράς Μερσινλί φαίνεται να εξασκείται στη σκοποβολή σε πεδίο βολής, μόλις δύο ημέρες πριν από την επίθεση. Στο πλευρό του μαθητή βρίσκεται ο πατέρας του, Ουγκούρ Μερσινλί, πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας , ο οποίος συνελήφθη μετά το μακελειό στο σχολείο.

Video has surfaced showing the school shooter, İsa Aras Mersinli, who killed 9 people and injured 20 in Kahramanmaraş, practicing shooting at a range alongside his father prior to the attack. pic.twitter.com/kgHMavlOIQ — Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2026

Το βίντεο καταγράφηκε τη Δευτέρα (13.04.2026), λίγα 24ωρα πριν από το σοκαριστικό περιστατικό στο γυμνάσιο της Τουρκίας. Σε αυτά, ο νεαρός φαίνεται να πυροβολεί επανειλημμένα, επιχειρώντας να πετύχει τους στόχους, υπό την καθοδήγηση του πατέρα του.

Ο πατέρας του ανήλικου δράστη, υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι στόχος του ήταν να περιορίσει τον ενθουσιασμό του γιου του. Ο πατέρας είπε χαρακτηριστικά: «Πήγα στο σκοπευτήριο της αστυνομίας και πυροβόλησα με το δικό μου όπλο, επιτρέποντας και στον γιο μου να ρίξει μερικές φορές. Του έδειξα τον στόχο και του εξήγησα ότι το όπλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τυχαία, αλλά με στόχευση.

Όπως είπε, κατέγραψε φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή, τα οποία στη συνέχεια έστειλε στον γιο του μέσω WhatsApp, υποστηρίζοντας πως το έκανε ως «ενθύμιο» αλλά και με στόχο να τον αποθαρρύνει. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός φέρεται να έδειξε το υλικό σε φίλους του, προκαλώντας την έκπληξή τους. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 17 μαθητές, με τις τουρκικές Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Λίγες ώρες πριν εισβάλλει στο σχολείο και ανοίξει πυρ, ο δράστης είχε γράψει στα αγγλικά σε διαδικτυακό chat room ένα ανατριχιαστικό μήνυμα, αναφέροντας: «Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα στις τρεις, μαθητές της πέμπτης και της έκτης τάξης να είστε έτοιμοι, νιώθω τόσο τελειωμένος σήμερα».

Το χρονικό της σφαγής

Το μακελειό συνέβη στις 15 Απριλίου, σε σχολείο στη νότια Τουρκία, όταν ο 14χρονος εισέβαλε με όπλο πυροβολώντας 9 ανθρώπους, ανάμεσά τους 8 μαθητές. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε πως ο δράστης θαύμαζε τον μακελάρη Έλιοτ Ρότζερ που οδήγησε στον θάνατο 9 ανθρώπους για να πάρει εκδίκηση για τις γυναίκες που τον πρόδωσαν.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής αστυνομίας.

Ο έφηβος δράστης, αφού σκότωσε τα θύματά του στη συνέχεια πέθανε κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται. Η ιατροδοικαστική έκθεση διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι. Όπως καταγράφηκε, το αντικείμενο είχε τη μία πλευρά αμβλεία και την άλλη αιχμηρή, ενώ ο θάνατος επήλθε από βαριά εξωτερική αιμορραγία λόγω ρήξης μεγάλου αγγείου.

Το όπλο που χρησιμοποίησε, φέρεται πως το άρπαξε από τον πατέρα του που ήταν αστυνομικός επιθεωρητής.

Αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, βρίσκοντας υπολογιστές τους οποίους κατάσχεσαν. Οι αρχές ανέφεραν από την πρώτη στιγμή πως το μακελειό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και όχι τρομοκρατική επίθεση.

Όπως κατέθεσαν επιζώντες από το μακελειό, ο 14χρονος μπήκε σε δύο αίθουσες του σχολείου και ξεκίνησε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση. Πέρα από τους νεκρούς, τραυματίστηκαν συνολικά ακόμη 16 άτομα, με 3 από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.