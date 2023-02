Ο πρώτος Τούρκος σεφ που τιμήθηκε με 2 αστέρια Μισελέν έκλεισε το βραβευμένο εστιατόριό του στην Κωνσταντινούπολη και έστησε μια κουζίνα στο Ισκεντερούν, για να βοηθήσει τους κατοίκους που έμειναν άστεγοι από τους σεισμούς.

«Αγαπητοί φίλοι μου, λάτρεις του φαγητού απ’ όλον τον κόσμο και σεφ Ρενέ Ρετζεπί, Χοσέ Αντρές και Ντέιβιντ Τσανγκ, απευθύνομαι προς όλους σας, αυτή είναι μια κατεπείγουσα έκκληση», ανέφερε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ο Φατίχ Τουτάκ. «Βρισκόμαστε στο νότιο τμήμα της Τουρκίας. Φτιάχνουμε μια κουζίνα και καλούμε πολλούς σεφ απ’ όλη την Τουρκία. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Είναι σαν την Αποκάλυψη», πρόσθεσε.

Ο Τουτάκ ανάρτησε και ένα δεύτερο βίντεο όπου εικονίζεται ο ίδιος, μπροστά στην αυτοσχέδια κουζίνα του, να κρατάει μια τουρκική σημαία. Ο Τουτάκ έκλεισε προσωρινά το εστιατόριό του, σε μια ιστορική συνοικία της Κωνσταντινούπολης, και πήγε στην επαρχία Χατάι για να βοηθήσει τους πληγέντες.

Türkiye’s first Michelin 2-star chef, Fatih Tutak, set up a kitchen for earthquake victims in Türkiye’s quake-torn southern region https://t.co/CgZ11DvQDS pic.twitter.com/5FwHQTjenJ