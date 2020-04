Η χωρίς προειδοποίηση απόφαση της διήμερης καθολικής απαγόρευσης που αποφάσισε η κυβέρνηση προκάλεσε στην Τουρκία κύμα αντιδράσεων.

Σκηνές πρωτοφανούς πανικού, έντασης, συνωστισμού και κυκλοφοριακού χάους εκτυλίχτηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 10ης Απριλίου σε μεγάλες πόλεις της Τουρκίας μετά την αιφνίδια καθολική διήμερη απαγόρευση από τα μεσάνυχτα που ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο των μέτρων κατά της επιδημίας του κορονοϊού. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από προτροπή της Επιστημονικής Επιτροπής του τουρκικού υπουργείου Υγείας.

Χιλιάδες κόσμου έσπευσαν να προλάβουν τα τελευταία ψώνια πριν κλείσουν τα καταστήματα τροφίμων και τα αρτοποιεία. Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη με κόσμο που ελάχιστα τηρούσε τις αποστάσεις προκειμένου να προλάβει το κλείσιμο πριν τα μεσάνυχτα. Πολλοί έσπευσαν με τα αυτοκίνητά τους με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό πανδαιμόνιο.

Of course some people didn’t lose a chance to already fight while waiting in lines pic.twitter.com/8ZyFgx0Y4h