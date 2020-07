Νέα “κινητικότητα” από τους… εξ Ανατολών γείτονες, καθώς τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, βρίσκεται στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Με βάση τα όσα αναφέρουν πολλά ΜΜΕ της Τουρκίας, ο Ακάρ μετέβη μαζί με στελέχη της Τουρκικής Διοίκησης Ένοπλων Δυνάμεων για επιθεωρήσεις.

Οι όποιες πληροφορίες βέβαια, έρχονται όπως προαναφέραμε από τουρκικές πηγές, συνεπώς μεταφέρονται με την επιφύλαξη που… αρμόζει στην περίσταση, καθώς το παρελθόν μας έχει διδάξει πως στην Τουρκία του Ερντογάν η ελευθερία του Τύπου είναι μια έννοια περισσότερο “ευμετάβλητη” από όσο θα έπρεπε.

Οι ίδιες πηγές έχουν, πάντως, αναρτήσει τις πρώτες φωτογραφίες από την άφιξη του ΥΠΕΞ της γειτονικής χώρας με ελικόπτερο.

Δείτε τις

BREAKING: #Turkish Defence Minister Akar and TAF Commanders arrive at the border with #Greece to inspect troops. pic.twitter.com/GoyVgJDBmi

BREAKING: #Turkish Defence Minister Akar and Commanders of the Turkish Armed Forces have arrived at the border with #Greece to inspect troops in the area. pic.twitter.com/ojhGRAFbA9