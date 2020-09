Την πρωτοβουλία του Γενς Στόλτενμπεργκ έσπευσε να στηρίξει η Τουρκία, καλώντας μάλιστα την Ελλάδα να κάνει το ίδιο. Μετά την… αναστάτωση που προκάλεσε το tweet του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ – σύμφωνα με το οποίο Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου- και τη διάψευση που ακολούθησε από ελληνικές διπλωματικές πηγές, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την απόλυτη στήριξη του στον Στόλτενμπεργκ. Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για διάλογο με τη χώρα μας αλλά “χωρίς προϋποθέσεις”, απαντώντας… εμμέσως στον απαράβατο όρο που έχει θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να αρχίσει ο διάλογος μόνο αν αποχωρήσουν τα τουρκικά πλοία από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει: “Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανέλαβε μια πρωτοβουλία για την μείωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και την αποφυγή ατυχημάτων μεταξύ ναυτικών και αεροπορικών μονάδων.

Η πρωτοβουλία αυτή, του Γ.Γ. η οποία υποστηρίζεται από τη χώρα μας αποσκοπεί στην έναρξη στρατιωτικών – τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Οι συνομιλίες αυτές που αποσκοπούν στην εκτόνωση δεν σχετίζονται με την επίλυση των διμερών θεμάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αλλά κατ’ ουσίαν με τις διευθετήσεις που έθεσαν προηγουμένως σε διμερές επίπεδο οι στρατιωτικές αρχές των δύο χωρών.

Περιμένουμε από την Ελλάδα να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία του ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, θέλουμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να προσέλθει σε διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για την εξεύρεση δίκαιων και μόνιμων λύσεων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα προβλήματα με την Ελλάδα”.

Όπως ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θα γίνουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο για να φτιάξουν ένα μηχανισμό αποφυγής συγκρούσεων.

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY