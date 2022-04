Από την ίδια του την μητέρα αναγνωρίστηκε η σορός του μικρούλη Αλεξάντερ Σάσα, μόλις 4 ετών από την Ουκρανία όπως ενημερώνει το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η αναζήτησή του έληξε με τον χειρότερο τρόπο. Όπως έγινε γνωστό από τον συνεργαζόμενο με το Χαμόγελο του Παιδιού, φορέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe – ΜCE) η σορός του εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε από την μητέρα του.

Το μόλις τεσσάρων ετών αγοράκι, είχε εξαφανιστεί στις 10 Μαρτίου 2022 από περιοχή ιχθυοκαλλιέργειας ανάμεσα στις πόλεις Tολοκούν και Σουκολούτσια του Κιέβου.

Προσπαθώντας να γλιτώσουν από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή Βίσχοροντ του Κιέβου ο μικρούλης, μαζί με άλλα 15 άτομα, προσπάθησε να διασχίσει την λίμνη μέσω βάρκας. Δυστυχώς, η βάρκα ανετράπη και 5 άτομα εντοπίστηκαν νεκρά, μέσα σε αυτά και η γιαγιά του. Ο Αλεξάντερ Σάσα ήταν ο μοναδικός που φορούσε σωσίβιο γιλέκο.

This is Sasha. During the evacuation from Vyshorod in Kyiv oblast, his boat came under Russian fire, and Sasha went missing.



Today Sasha was found dead. He was 4 years old.



Since the beginning of the new Russian invasion, at least 165 Ukrainian children have died. pic.twitter.com/sdjCCCetyo