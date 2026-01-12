Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Γαμπρός και νύφη σκοτώθηκαν από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους

Τραγικό τέλος είχε ένα νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν. Μόλις μία ημέρα μετά τον γάμο τους γαμπρός και νύφη έχασαν τη ζωή τους από ισχυρή έκρηξη φιάλης αερίου στο σπίτι, όπου διέμεναν. Εκτός από το ζευγάρι έχασαν τη ζωή τους και άλλα έξι άτομα και τραυματίστηκαν τουλάχιστον οκτώ.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 07:00 τοπική ώρα την Κυριακή (11.01.2026) σε ένα σπίτι στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όπου το ζευγάρι κοιμόταν μαζί με καλεσμένους και συγγενείς μετά τη γαμήλια δεξίωση, προκαλώντας την κατάρρευση της οροφής. Από την έκρηξη το σπίτι ισοπεδώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, καταστράφηκαν τοίχοι, κομμάτια από μπετόν και έπιπλα σκορπίστηκαν παντού, ενώ τρεις γειτονικές κατοικίες υπέστησαν και αυτές ζημιές.

Πολλά άτομα παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια και χρειάστηκε να μεταφερθούν με φορεία από τους διασώστες. Σύμφωνα με τους διασώστες η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου, το οποίο γέμισε το δωμάτιο και στη συνέχεια εξερράγη.

Ο Hanif Masih, ο πατέρας του γαμπρού, δήλωσε ότι ο γιος του είχε παντρευτεί την προηγούμενη μέρα και ότι το νιόπαντρο ζευγάρι, μαζί με μέλη της οικογένειας και καλεσμένους, κοιμόντουσαν στο σπίτι τη στιγμή της έκρηξης.

Από την έκρηξη εκτός από τον γιο και τη νύφη του, σκοτώθηκαν και η σύζυγος και η κουνιάδα του.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες της έκρηξης.