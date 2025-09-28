Κόσμος

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Ο γαμπρός πέθανε την ώρα που χόρευε με τη νύφη

Μηνύματα στήριξης για τον άτυχο άνδρα έχουν κατακλύσει τα Αιγυπτιακά social media
Από το γέλιο στο κλάμα οδηγήθηκε ένας γάμος στην Αίγυπτο με τον ξαφνικό θάνατο του γαμπρού να ταράζει τους πάντες.

Ο γάμος στην Αίγυπτο κατέληξε σε τραγωδία όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε την ώρα που χόρευε με τη σύζυγό του.

Ο Άσραφ Αμπού Χάκαμ, από το Ασουάν, διασκέδαζε και χόρευε με τη νύφη κρατώντας παραδοσιακά ξύλινα ραβδιά, χωρίς τίποτα να προμηνύει την τραγωδία.

Ξαφνικά, σωριάστηκε στο πάτωμα μπροστά στους καλεσμένους και παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε.

 

Η είδηση προκάλεσε σοκ στα social media της Αιγύπτου, με εκατοντάδες μηνύματα θλίψης και συμπαράστασης στη νύφη και την οικογένειά του, σύμφωνα με τη Daily Mail.

