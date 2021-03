Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ανάμεσα τους και ένα παιδί, όταν ένα μικρό αεροπλάνο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε κατοικημένη περιοχή της Φλόριντα. Το σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε την Δευτέρα (15/3) λίγο έξω από το τοπικό αεροδρόμιο North Perry.

Η συγκλονιστική στιγμή που το μονοκινητήριο αεροσκάφος πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο είναι καταγεγραμμένη από κάμερα θυροτηλεόρασης στην περιοχή και οι εικόνες είναι ανατριχιαστικές. Εκτός από τον θάνατο των τριών ανθρώπων, αποτέλεσμα της συντριβής ήταν ο τραυματισμός ακόμα ενός ατόμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τη μητέρα του παιδιού που έχασε τη ζωή του.

Scary video shows plane crashing into car in Florida, killing three https://t.co/fK7HVd7DM3 pic.twitter.com/9KwY0cEaXw

Dramatic video captures plane crashing into SUV in Florida, killing three https://t.co/dkTMaPeoZx

«Ακούσαμε έναν θόρυβο που έμοιαζε με βόμβα, έναν τρομακτικό θόρυβο και τα πάντα τυλίχθηκαν στις φλόγες» αναφέρει η Άναμπελ Φερνάντεζ, αυτόπτης μάρτυρας του σοκαριστικού δυστυχήματος. «Μένω εδώ ακριβώς και βγαίνω βόλτα καθημερινά με τα μωρά μου. Το αεροπλάνο θα μπορούσε να μας χτυπήσει όλους» κατέληξε η μάρτυρας.

Δείτε βίντεο:

PLANE CRASH CAUGHT ON CAMERA: Three people are dead after a small plane struck an SUV in a South Florida suburb. ABC’s Megan Tevrizian has more. pic.twitter.com/wroZseJLjp