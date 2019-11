Τραγωδία στη Σλοβακία: Πνίγηκαν προσπαθώντας να σώσουν σκύλους!

Οι άτυχες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους κοντά σε υπερχειλισμένο ποτάμι, στην κεντρική Σλοβακία, η οποία θρηνεί τη δεύτερη τραγωδία μέσα σε 24 ώρες.



Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (13.11.2019) σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 20.

Οι γυναίκες είχαν ανταποκριθεί στην έκκληση για βοήθεια που είχε απευθύνει το καταφύγιο ζώων στην πόλη Ρέβουκα, μετά την τελευταία νεροποντή.

Three women died while rescuing animals from a shelter #Slovakia #news https://t.co/SJQdCfP2fN

— Slovakia News (@SlovakiaNews) November 14, 2019