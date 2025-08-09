Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τραγωδία στη Βραζιλία: Ζευγάρι έπεσε με το αυτοκίνητό του στον γκρεμό την ώρα που έκανε σεξ

Το ζευγάρι έπεσε από ύψος 100 μέτρων - Τα γυμνά σώματά τους εκτινάχθηκαν μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο
Ζευγάρι
Το ζευγάρι που σκοτώθηκε στη Βραζιλία

Σε τραγωδία μετατράπηκε η απόφαση ενός ζευγαριού στη Βραζιλία, να κάνει έρωτα μέσα στο αυτοκίνητό του. Η 42χρονη Αντριάνα και ο σύντροφός της, ο 26χρονος Μαρκόνε σκοτώθηκαν καθώς το αυτοκίνητό τους έπεσε από γκρεμό.

Το ζευγάρι είχε παρκάρει με το αυτοκίνητό του σε ένα γραφικό σημείο με θέα, στην πόλη Βέντα Νόβα ντο Ιμιγκράντε, στη Βραζιλία, την περασμένη Δευτέρα (04.08.2025). Πάνω στην τρέλα της στιγμής, αποφάσισαν να κάνουν σεξ μέσα στο όχημα με αποτέλεσμα οι ρόδες να αρχίσουν να γλιστρούν και να πέσουν στο κενό από ύψος 100 μέτρων.

Τα γυμνά σώματά τους εκτινάχθηκαν μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο, το οποίο κατέληξε στη βάση του βουνού, αναφέρει το cnnbrasil.com.br.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, βρήκαν σχετικά εύκολα τη σορού του άνδρα. Για την ανάσυρση της σορούς της γυναίκας χρειάστηκε να ανοίξουν μονοπάτι μέσα από την πυκνή βλάστηση.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πολύ απότομο έδαφος, με βράχια στην κορυφή και πυκνό δάσος στον πυθμένα.

