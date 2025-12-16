Τραγωδία στη Βρετανία: 9χρονη βρέθηκε θανάσιμα μαχαιρωμένη μέσα στο σπίτι της – Στα χέρια της αστυνομίας έφηβος

Φρικτή δολοφονία σημειώθηκε στη Βρετανία τη Δευτέρα (15.12.25) με ένα 9χρονο κορίτσι να εντοπίζεται μαχαιρωμένο μέχρι θανάτου σε σπίτι σε γειτονιά του Somerset. Έφηβος συνελήφθη ως υπόπτος για την δολοφονία της.

Αστυνομία και διασώστες κλήθηκαν στη διεύθυνση στο Weston-super-Mare στην κομητεία Somerset στη Βρετανία λίγο μετά τις 6 μ.μ. τη Δευτέρα, όπου σημειώθηκε η δολοφονία του 9χρονου κοριτσιού.

Ένας έφηβος συνελήφθη αργότερα έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Worle, κοντά στόπο του εγκλήματος, και κρατήθηκε ως ύποπτος για φόνο.

Τι λέει η Αστυνομία

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Avon και του Somerset δήλωσε: «Διεξάγεται έρευνα για φόνο ενός εννιάχρονου κοριτσιού σε μια διεύθυνση στο Weston-super-Mare».

«Λάβαμε κλήση από τους διασώστες σε μια κατοικία στο Lime Close, στην περιοχή Mead Vale, στις 6.09 μ.μ. χθες (Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου). Ο πρώτος αστυνομικός έφτασε στον τόπο του συμβάντος στις 6.12 μ.μ. Δυστυχώς, το κορίτσι διαπιστώθηκε νεκρό στο σημείο. Ένας έφηβος συνελήφθη στο Worle στις 6:19 μ.μ. Παραμένει υπό κράτηση, με την κατηγορία της δολοφονίας».

Ο επιθεωρητής Jen Appleford ανέφερε ότι: «Γνωρίζουμε πως ολόκληρο το Weston-super-Mare θα είναι συγκλονισμένο και σοκαρισμένο από αυτή την αποτρόπαια είδηση.

«Η οικογένεια του κοριτσιού ενημερώθηκε χθες το βράδυ για το συμβάν. Είναι αδύνατο να περιγράψουμε με λόγια τον πόνο και την οδύνη που νιώθουν αυτή τη στιγμή. Τους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και θα φροντίσουμε να λάβουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένο αξιωματικό. Η ποινική έρευνα για τη διαλεύκανση των γεγονότων της υπόθεσης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και θα διενεργηθεί νεκροψία», δήλωσε.

Τέλος παρακάλεσε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες θανάτου του κοριτισού και την ταυτότητα των εμπλεκομένων και ζήτησε να σεβαστούν την οδύνη της οικογένειας.