Τραγωδία στη Χαβάη: Σέρφερ δέχθηκε θανάσιμη επίθεση από καρχαρία (pics, vid)

Τραγικό τέλος είχε ένας 56χρονος σέρφερ στη Χαβάη καθώς έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση καρχαρία. Το σοκαριστικό περιστατικό, όπως μεταδίδει το CNNi, σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη (8/12).

Ο άτυχος σέρφερ, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, αφού δέχτηκε επίθεση από τον καρχαρία, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Ωστόσο, πέθανε το βράδυ της Τετάρτης, μια μέρα μετά την επίθεση.

