Τραγωδία στην Ελβετία: 6 νεκροί και τουλάχιστον 5 τραυματίες μετά από φωτιά σε λεωφορείο – «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε»

Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο
Έξι νεκροί και τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός μετά από φωτιά που ξέσπασε σε λεωφορείο στην Ελβετία το βράδυ της Τρίτης (10/03/2026), σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. 

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Κέρζερς, στο καντόνι Φριμπούρ στην Ελβετία, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ξαφνικά έπιασε φωτιά.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η φονική πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 6.25 μ.μ. την Τρίτη.

Η καντονική αστυνομία του Φράιμπουργκ πρόσθεσε: «Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται επί του παρόντος. Οι αιτίες δεν είναι ακόμη γνωστές».

Πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία και γιατροί έσπευσαν στο σημείο, καθώς το λεωφορείο καταστράφηκε γρήγορα από τις φλόγες.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν συγκλονιστικές φωτογραφίες από το σημείο, στις οποίες φαίνεται το όχημα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, με φλόγες να εκτοξεύονται αρκετά μέτρα στον αέρα και πυκνό καπνό να σκεπάζει την περιοχή.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και προειδοποίησε τους κατοίκους να μείνουν μακριά.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, το λεωφορείο είχε μετατραπεί σε ένα καμένο κουφάρι.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας άνδρας περιέλουσε τον εαυτό του με βενζίνη μέσα στο λεωφορείο και αυτοπυρπολήθηκε.

«Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε», ανέφερε ένας μάρτυρας

