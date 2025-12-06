Κόσμος

Τραγωδία στην Γαλλία: Νεκροί 4 Πορτογάλοι νεαροί σε τροχαίο κοντά στα σύνορα με την Ελβετία

Τα θύματα επρόκειτο για δύο ζευγάρια που θα ταξίδευαν προς το Παρίσι
αστυνομία
Αστυνομία / REUTERS/Stephane Mahe

Ένα αδιανόητο τροχαίο έγινε στην κεντροανατολική Γαλλία όταν 4 νεαροί Πορτογάλοι που διέμεναν στην Ελβετία, δύο άνδρες, εκ των οποίων ένας 16χρονος, και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (5/12/2025) όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο.

Εκτός από τον ανήλικο, τα άλλα θύματα του τροχαίου που σημειώθηκε στην πόλη Κολόνζ στην Γαλλία, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, ήταν όλα 18 ετών, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός.

Οι νέοι, που ήταν δύο ζευγάρια, «όλοι πορτογαλικής εθνικότητας με διεύθυνση κατοικίας στην Ελβετία», επρόκειτο να ταξιδέψουν για το Παρίσι.

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία της έρευνας, «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη που να υποδηλώνει ότι είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 τοπική ώρα. «Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά. Παρά την παρέμβαση των πυροσβεστών έπειτα από κλήση στον αριθμό 18 (τον γαλλικό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την Πυροσβεστική), διαπιστώθηκε ότι όλοι επιβαίνοντες ήταν νεκροί», δήλωσε η νομαρχία.

Κόσμος
