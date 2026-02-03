Τραγωδία στην Ιαπωνία: Αυστραλή έχασε τη ζωή της όταν το σακίδιό της πιάστηκε σε τελεφερίκ χιονοδρομικού κέντρου

Μοιραίο ατύχημα είχε μία Αυστραλή τουρίστρια στην Ιαπωνία, σε ένα ταξίδι ζωής που είχε πάει με την οικογένειά της. Η κοπέλα παγιδεύτηκε σε ένα τελεφερίκ σκι σε ένα θέρετρο στα κεντρικά της χώρας και έχασε την ζωή της.

Η 22χρονη χρησιμοποιούσε ένα τελεφερίκ στο θέρετρο Tsugaike Mountain Resort στην Οτάρι, στην επαρχία Ναγκάνο στην Ιαπωνία, όταν μέρος του σακιδίου της πιάστηκε στον μηχανισμό του τελεφερίκ σκι, αφήνοντάς την να αιωρείται στον αέρα.

Στη συνέχεια, η κοπέλα υπέστη καρδιακή προσβολή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το χιονοδρομικό κέντρο Tsugaike Mountain Resort και η εταιρεία Tsugaike Gondola Lift Co εξέδωσαν κοινή συγγνώμη και ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, το οποίο συνέβη γύρω στις 09:00 τοπική ώρα (0:00 GMT) την Παρασκευή (29/1/2026).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, το δυστύχημα έγινε αφού η αγκράφα του σακιδίου της γυναίκας, η οποία δεν ήταν κλειστή, είχε πιαστεί στην καρέκλα, ενώ ο ιμάντας του σακιδίου στο στήθος της ήταν ακόμα κλειστός, με αποτέλεσμα να την παρασύρει όταν εκείνη προσπάθησε να αποβιβαστεί.

Ο αναβατήρας σταμάτησε από έναν υπάλληλο που πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης, μετά από quoi της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, πρόσθεσε ο Kubo.

Το ατύχημα συνέβη στην κορυφή του αναβατήρα Tsuga No.2 Pair Lift για δύο άτομα. Η γυναίκα είχε επιβιβαστεί στον αναβατήρα με ένα άλλο άτομο, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο χειριστής του αναβατήρα δήλωσε ότι συνεργάζεται με την αστυνομία και άλλες αρχές, καθώς διερευνάται η αιτία του ατυχήματος και επανεξετάζονται οι διαδικασίες ασφαλείας.

«Θα λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για να αποτρέψουμε την επανάληψη του ατυχήματος», δήλωσε ο Kubo. «Αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση με μεγάλη σοβαρότητα και θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε το χιονοδρομικό κέντρο με ασφαλή τρόπο, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να το χρησιμοποιούν με σιγουριά».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία ανακρίνει το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου και επιθεωρεί τον εξοπλισμό του λιφτ στο πλαίσιο της έρευνάς της.

Το Tsugaike Mountain Resort στην κοιλάδα Hakuba είναι ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Nagano, δημοφιλές τόσο στους ντόπιους όσο και στους ξένους επισκέπτες.