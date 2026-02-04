Κόσμος

Τραγωδία στην Ινδία: Τρεις ανήλικες αδελφές έπεσαν από μπαλκόνι και σκοτώθηκαν επειδή οι γονείς τους πήραν τα κινητά

Η αστυνομία εντόπισε, επίσης, οκτασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας, γραμμένο σε ένα μικρό ημερολόγιο τσέπης
Κινητό με εφαρμογές των social media
Κινητό με εφαρμογές των social media / REUTERS / Φωτογραφία Hollie Adams

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία την Τετάρτη (04.02.2026) καταδεικνύοντας τον εθισμό στη χρήση κινητών τηλεφώνων από ανήλικους. Τρεις αδελφές έβαλαν τέλος στη ζωή τους όταν οι γονείς τους αφαίρεσαν τα κινητά τηλέφωνα.

Συγκεκριμένα, οι τρεις αδελφές έπεσαν από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στον ένατο όροφο πολυκατοικίας, στη Γκαζιαμπάντ της πολιτείας Ούταρ Πραντές στην Ινδία επειδή οι γονείς τους είχαν πάρει τα κινητά τηλέφωνα.

Οι τρεις αδελφές, η Πάκι 12 ετών, η Πράτσι 14 ετών και η Βισίκα 16 ετών, τα ξημερώματα της 4ης Φεβρουαρίου, βγήκαν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, κλείδωσαν την πόρτα και στη συνέχεια πήδηξαν στο κενό η μία μετά την άλλη!

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, οι κραυγές τους ήταν τόσο δυνατές που ξύπνησαν τους γονείς, τους γείτονες και τους φύλακες ασφαλείας του συγκροτήματος κατοικιών.

Μάλιστα, όταν οι γονείς κατάφεραν να σπάσουν την πόρτα, ήταν πολύ αργά.

«Όταν φτάσαμε στο σημείο, επιβεβαιώσαμε ότι τρία κορίτσια, κόρες του Τσέταν Κουμάρ, είχαν χάσει τη ζωή τους αφού πήδηξαν από το κτήριο», δήλωσε ο Ατούλ Κουμάρ Σινγκ, βοηθός αστυνομικός διευθυντής της Γκαζιαμπάντ.

 

 

Η αστυνομία εντόπισε, επίσης, οκτασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας, γραμμένο σε ένα μικρό ημερολόγιο τσέπης, όπου οι τρεις αδελφές ανέφεραν:

«Μπαμπά, συγγνώμη, η Κορέα είναι η ζωή μας, η Κορέα είναι η μεγαλύτερη αγάπη μας, ό,τι κι αν πεις, δεν μπορούμε να το εγκαταλείψουμε. Γι’ αυτό αυτοκτονούμε. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε κανέναν γονιό ή παιδί. Προσπάθησες να μας απομακρύνεις από τους Κορεάτες, αλλά τώρα ξέρεις πόσο πολύ τους αγαπάμε».

Κόσμος
