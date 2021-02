Τραγωδία στην Ινδονησία: Τρεις νεκροί από κατολίσθηση σε παράνομο χρυσωρυχείο – Έρευνες για εγκλωβισμένους (pics)

Σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση σε παράνομο χρυσωρυχείο στην Ινδονησία. Από το χρυσωρυχείο στην επαρχία της Κεντρικής Κελέβης έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον τρεις νεκροί, με αξιωματούχους να εκφράζουν φόβους ότι υπάρχουν περισσότερα θύματα.

Τα σωστικά συνεργεία, στα οποία συμμετέχουν αστυνομικοί, στρατιωτικοί και μέλη του τοπικού παραρτήματος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα. Έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής δεκαπέντε επιζήσαντες από το χρυσωρυχείο, σύμφωνα με το παράρτημα της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Κελέβης.

